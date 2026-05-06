Трамп приостановил проект «Свобода» по проходу судов через Ормузский пролив 6.05.2026, 7:52

Президент США озвучил причины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон временно прекратит проводить суда по Ормузскому проливу в рамках проекта «Свобода».

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на его пост в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, причиной такого решения стали просьба Пакистана и других стран, огромные успехи США в военной кампании, а также значительный прогресс в достижении «полного и окончательного соглашения» с Ираном.

«Мы взаимно договорились, что, пока блокада будет оставаться в силе, проект «Свобода» (пропуск судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы выяснить, удастся ли завершить и подписать соглашение», - написал президент США.

