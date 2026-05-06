6 мая 2026, среда, 7:45
Начался режим тишины, который провозгласила Украина

  • 6.05.2026, 7:38
Фото: Getty Images

Что происходит в воздушном пространстве?

В ночь на 6 мая, после полуночи, Украина перешла в режим тишины в войне с Россией. Киев ожидает ответных действий со стороны Москвы.

В течение первых нескольких часов действия режима тишины в нескольких областях Украины провозглашали воздушную тревогу из-за угрозы российских БпЛА. «Фокус».

В первые минуты с момента, как режим тишины вступил в силу, СМИ сообщили о звуках взрывов в Днепре. Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении нескольких вражеских БпЛА в направлении города.

В течение следующих нескольких часов Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в Харьковской области. В частности были зафиксированы дроны в направлении Харькова.

Информации о попаданиях или последствиях на момент публикации не поступало. Также мониторинговые каналы не фиксировали новых пусков ударных БПЛА с территории РФ или оккупированных регионов.

Украина объявила режим тишины: что известно

Вечером 4 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня, который вступит в силу в 00:00 часов в ночь с 5 на 6 мая. В то же время Киев оставил за собой право действовать зеркально в ответ на действия России.

