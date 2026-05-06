6 мая 2026, среда, 7:45
СМИ: Россия потеряля вертолет Ми-8 над Крымом

  6.05.2026, 7:32
Пропагандисты всполошились.

Вечером 5 мая российские пропагандисты сообщили о потере своего вертолета Ми-8. Пишут, что это могло произойти в небе над временно оккупированным Крымом, пишет «Фокус».

Сообщение об этом появилось в частности в российском пропагандистском Telegram-канале Fighterbomber, который ведет приближенный к Военно-космическим силам России.

«Земля небом, воины!», — написал коротко пропагандист, намекнув, что вместе с воздушным судном мог быть ликвидирован также экипаж.

Fighterbomber также прикрепил изображение, из которого можно понять, что речь идет именно о вертолете Ми-8.

Еще один российский пропагандист Кирилл Федоров в своем Telegram-канале обнародовал фотографию с двумя российскими военными на фоне вертолета.

«Прощай, друг! Прощайте, ребята! Вечного полета», — подписал пропагандист изображение.

Никаких официальных комментариев или подтверждений потери у россиян Ми-8 на момент публикации не поступало.

Стоит отметить, что Ми-8 — советский многоцелевой двухдвигательный вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Вертолет считается одним из самых массовых двухдвигательных в мире. Вертолет предназначен для различных целей — транспортных, ударных, огневой поддержки, а также гражданских задач.

