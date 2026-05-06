Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM
- 6.05.2026, 6:04
Главным подрядчиком будет Boeing.
Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине боеприпасов-авиабомб Joint Direct Attack Munitions (JDAM) — на сумму $373,6 млн.
Об этом 5 мая сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
При этом главным подрядчиком сделки выступит корпорация Boeing, добавили в Госдепартаменте США.
Согласно Википедии, JDAM — авиабомбы, дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS, массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40−75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.
Кроме того, JDAM представляет собой комплект из крыльев, крепящихся в средней части бомбы, и хвостового блока, имеющего управляемое оперение, позволяющее бомбе маневрировать. Там же находится и компьютер с навигационным оборудованием.
Комплект JDAM применяется для модернизации неуправляемых бомб калибром от 230 кг (500 фунтов — GBU-38) до 910 кг (2000 фунтов — GBU-31).