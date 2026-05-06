Старейшей участнице Второй мировой войны в Беларуси — 106 лет

Женщина проживает в Минске.

В Беларуси самым возрастным участником «Великой Отечественной войны» является женщина из Минска, которой недавно исполнилось 106 лет. Средний же возраст ветеранов и участников той войны в стране сейчас составляет около 99 лет, а самому молодому из них 92, сообщает агентство «Минск-Новости».

По данным Министерства труда и социальной защиты, в Беларуси проживает более 6 тысяч человек, которые получают поддержку как люди, каким-либо образом связанные с войной.

При этом стоит помнить, что по белорусским законам к ветеранам войны приравнены лица, принимавшие участие «в ликвидации националистического подполья на территории Украины, Беларуси и балтийских стран до конца 1951 года». Но даже с их учетом собственно ветеранов и участников не более 10%.

