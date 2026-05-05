5 мая 2026, вторник, 23:11
Fox предложил $50 тысяч за просмотр всех футбольных матчей ЧМ-2026

  5.05.2026, 22:41
Всего их будет 104.

Американский вещатель FOX совместно с международным сайтом по поиску работы Indeed открыли вакансию «Главного зрителя чемпионата мира по футболу-2026».

FOX планирует нанять «одного квалифицированного болельщика», который посмотрит трансляции всех 104 матчей предстоящего чемпионата мира по футболу на телеканале FOX One из «специально оборудованного места» на Times Square в Нью-Йорке.

За просмотр всех матчей предусмотрена заработная плата в размере $50 тыс.

В обязанности «Главного зрителя чемпионата мира по футболу» будут входить: просмотр каждой минуты матчей, создание и публикация контента на протяжении всего турнира, а также заводить зрительный зал на Times Square.

ЧМ-2026 впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории сразу трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.

