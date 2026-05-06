В России остановился второй по мощности НПЗ 6.05.2026, 1:04

Его атаковали дроны.

Российский нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши остановил работу после атаки украинских беспилотников, в результате которой были повреждены установки первичной переработки нефти. Об этом сообщает Reuters во вторник, 5 мая.

Второй по мощности нефтеперерабатывающий завод России - Киришский НПЗ - остановил переработку нефти после налёта дронов ВСУ.

По данным собеседников агентства, были повреждены три из четырех установок первичной перегонки нефти (CDU), что фактически сделало невозможной работу предприятия. Также разрушения получили вспомогательные производственные объекты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил удар по промышленной зоне в городе Кириши и сообщил о пожаре на территории объекта.

Киришский НПЗ расположен примерно в 800 км от границы Украины и имеет мощность около 20 млн тонн нефти в год. За прошедшие годы он перерабатывал примерно 18 миллионов тонн ежегодно, что составляет около 7% объемов переработки нефти в России. Завод обеспечивает значительную часть внутреннего рынка дизельным топливом и также работает на экспорт.

