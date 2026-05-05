5 мая 2026, вторник, 23:11
Лавров поговорил с Рубио впервые более чем за полгода

  5.05.2026, 22:26
Что обсуждали.

Глава МИД России Сергей Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает российское дипведомство.

«Главы внешнеполитических ведомств провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов. Беседа носила конструктивный и деловой характер», — сказано в публикации.

В предыдущий раз Лавров и Рубио созванивались 20 октября прошлого года. Тогда МИД России тогда заявил, что стороны «конструктивно обсудили» возможные конкретные шаги в развитие договоренностей, достигнутых в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в том же месяце.

После разговора Лавров сообщил, что они с Рубио договорились продолжить телефонные контакты, «чтобы лучше понять, где мы находимся и как двигаться в правильном направлении».

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
