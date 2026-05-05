Трамп предложил Китаю отправить танкеры в США вместо Персидского залива 5.05.2026, 22:54

Дональд Трамп

Пекин получает около 60% своей нефти из Ормузского пролива.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предложили Китаю перенаправить их нефтяные танкеры к Соединенным Штатам вместо стран Персидского залива. Такое заявление Трамп сделал, отвечая на вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

«Они получают около 60% своей нефти из Ормузского пролива. Он (председатель КНР Си Цзиньпин. — Прим.) вел себя очень уважительно. Китай не бросал нам вызов. Мы предложили отправить эти суда в США. Я выступил с предложением отправить их суда в Техас, Луизиану и на Аляску, которая совсем рядом с ними», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что на встрече с Си у него будет одна тема для обсуждения — война США с Ираном.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина должна состояться в Пекине 14 и 15 мая. Американского президента во время его визита будет сопровождать первая леди Мелания Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что после поездки Трампа в Китай с ответным визитом в США приедет Си вместе со своей супругой Пэн Лиюань.

Недавно, 2 мая, Китай ввел запрет на исполнение американских санкций, введенных против пяти нефтеперерабатывающих предприятий, которые занимались покупкой и переработкой иранской нефти. Пекин посчитал санкции незаконными и постановил, что они не должны соблюдаться.

Китай получил от Ирана не менее 11 млн барр. сырой нефти после начала военной операции США, сообщал телеканал CNBC в начале марта. Вся эта иранская нефть шла через перекрытый для других танкеров Ормузский пролив. Пекин продолжает оставаться крупнейшим импортером нефти, транспортируемой через Ормузский пролив. На Китай, по данным за первый квартал прошлого года, приходилось до 5,35 млн барр. сырой нефти в сутки.

