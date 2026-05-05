В зоне поражения украинских дронов оказались четверть территории России и 70% населения 1 5.05.2026, 21:50

ВСУ переносят войну на территорию агрессора.

Расширение возможностей украинских дронов, которые регулярно бьют по городам от Ленинградской области до Урала привело к тому, что в зоне их поражения к настоящему моменту находится четверть территории России и 70% населения страны, пишет Bloomberg.

С начала апреля ВСУ не менее 5 раз атаковали дронами Челябинск — город с населением 1,2 млн человек, который находится на расстоянии 1,5-1,7 тысячи км от границы с Украиной. Областной центр, который с советских времен считался «танкоградом» из-за концентрации военных заводов, стал регулярной мишенью для дронов. 1 мая близ города был поражен военный аэродром, где, по данным ГУР Украины, были уничтожены несколько истребителей Су-57 и Су-34.

5 раз за апрель-май и 7 раз с начала года беспилотники долетали до Екатеринбурга, четвертого по численности населения города РФ, который расположен в 1,7 тысячи км от Украины. 25 апреля БПЛА попал по екатеринбургской многоэтажке, что стало первым военным ущербом для города с начала вторжения в Украину.

Расположенная в 1,5 тысячи км от границы Пермь становилась объектом атаки 15 раз с начала года, из них 7 раз — с начала апреля. 30 апреля в городе под удар попали резервуары «Транснефти» и НПЗ «Пермнефтеоргсинтез», после чего небо затянуло смогом и пролились «нефтяные дожди».

Во вторник был нанесен удар по Чебоксарам (1,2 тысячи км от границы), для которого, по словам президента Украины Владимира Зеленского, были использованы украинские ракеты «Фламинго».

Зона налетов БПЛА расширяется. А российские власти реагируют отключениями интернета и ограничениями связи, вплоть до запрета SMS-сообщений, а также угрожают нанести «сокрушительный удар» по центру Киева, если Украина осмелится атаковать сакральную для Кремля церемонию парада Победы в Москве. Несмотря на угрозы, украинские дроны, впрочем, снова начали появляться в столице: 4 мая БПЛА влетел в многоэтажку в элитном ЖК в 6 километрах от Кремля.

В тот же день стало известно, что Владимир Путин сменил командующего воздушно-космическими силами, в состав которых входят ПВО. Вместо генерала Виктора Афзалова, который руководил ВКС с 2023 года, на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко, выпускник Московского суворовского училища, который в конце 2010-х командовал российскими войсками в Сирии, а с 2021 года руководил Восточным военным округом.

По данным Financial Times, Кремль усилил меры безопасности Путина. Опасаясь покушения и удара БПЛА, он все больше времени проводит в подземных бункерах, резко сократил поездки, а сотрудникам его ближайшего аппарата, включая охрану и поваров, запрещают пользоваться мобильными телефонами и любыми устройствами с выходом в интернет.

Удары дронов, которые уже достигают до Урала, усиливают усталость в российском обществе, констатирует политический аналитик Андрей Колесников. Это бьет по рейтингам власти и лично Путина, который столкнулся с сильнейшим за 8 лет падением уровня «одобрения», по данным государственного ВЦИОМа. Последний опрос, проведенный в конце апреля, показал, что работу Путина одобряют 65,6% россиян — минимум с начала войны.

«Люди адаптируются ко всему, но есть растущая усталость, переходящая в раздражение», — отмечает Колесников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com