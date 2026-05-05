Трамп может отдать приказ о возобновлении войны с Ираном 5.05.2026, 22:06

Дональд Трамп

Уже на этой неделе.

Президент США Дональд Трамп может принять решение о возвращении к боевым действиям против Ирана уже на этой неделе, если переговоры окончательно зайдут в тупик. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников. «Президент хочет действий. Он не хочет сидеть сложа руки. Он хочет давления. Он хочет сделки», — отметил высокопоставленный американский чиновник.

Как сообщил изданию другой американский чиновник, правила применения силы для американских войск на Ближнем Востоке были изменены. Им разрешили атаковать быстроходные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и пусковые установки, откуда Иран может запускать ракеты. Источник, близкий к президенту США, назвал это «началом процесса, который может привести к конфронтации с иранцами».

Официально в Вашингтоне пока сохраняют статус-кво. Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что «сейчас перемирие продолжается», но признал: американские военные готовы быстро возобновить боевые действия, если Трамп отдаст соответствующий приказ. Председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, в свою очередь, сообщил, что новые атаки Ирана на корабли ВМС США и объекты в ОАЭ находятся «ниже порога возобновления масштабных боевых операций».

Накануне Вашингтон уведомил Тегеран о намерении сопровождать суда через Ормузский пролив в рамках операции «Свобода» и призвал не вмешиваться. Однако в первый же день операции Иран атаковал корабли ВМС США, коммерческие суда и объекты в Объединённых Арабских Эмиратах. В итоге активного восстановления судоходства в проливе не произошло, поскольку большинство компаний по-прежнему избегают маршрута. Хегсет заявил, что США ожидали «определённой турбулентности» в начале операции.

Перекрытие Ираном Ормузского пролива, через который проходило 20% мировых поставок нефти и СПГ, спровоцировало глобальный энергетический кризис. США в ответ установили блокаду иранских портов. Трамп подчеркнул: блокада будет действовать, пока Тегеран не согласится на сделку с отказом от ядерной программы.

Тем временем, согласно данным Reuters, война США и Израиля против Ирана не повлияла на иранский ядерный потенциал. При этом Трамп, начиная военную операцию 28 февраля, декларировал одной из целей уничтожение ядерных возможностей Тегерана.

В начале апреля США передали Ирану план завершения войны из 15 пунктов, включавший демонтаж ядерных объектов в Натанзе, Исфахане и Фордо. По информации источников The New York Times, Вашингтон требовал 20-летнего моратория на обогащение урана, но Тегеран согласился только на пятилетние ограничения.

