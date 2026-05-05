Во Франции произошел взрыв на аэрокосмическом заводе 1 5.05.2026, 23:31

Есть пострадавшие.

На предприятии аэрокосмической компании Safran Group в городе Бланьяк на юго-западе Франции 5 мая произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека, сообщает Reuters.

По словам представителя компании, инцидент произошел на заводе Safran Ventilation Systems, который специализируется на обслуживании вентиляторов, клапанов и компрессоров для аэрокосмической и оборонной отраслей.

После взрыва работников эвакуировали, а на месте начали расследование обстоятельств происшествия.

Как сообщает La Dépêche du Midi, инцидент произошел в зоне технических испытаний. Предварительно, причиной могли стать повреждения деталей оборудования, работающего на сжатом воздухе. Под действием накопленного давления вероятно сломалась часть устройства.

Двое пострадавших получили легкие травмы, еще нескольким работникам оказали помощь из-за шокового состояния.

Завод в Бланьяке занимается проектированием и производством соответствующего оборудования и продолжает сотрудничать с соответствующими службами для установления причин аварии.

