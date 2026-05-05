5 мая 2026, вторник, 22:22
В Минск пришел грозовой фронт

  • 5.05.2026, 22:16
На 6 мая вынесли предупреждение из-за жары.

Вечером 5 мая Минск накрыл грозовой фронт, а Белгидромет объявил на следующие сутки оранжевый уровень опасности из-за жары более 30 градусов.

В центр страны вечером 5 мая пришла мезомасштабная конвективная система (то есть крупный грозовой кластер), сопровождающаяся шквалистым усилением ветра, кратковременными дождями, местами с грозами, писал телеграм-канал «Метеовайб». На вторник как раз обещали первые грозы.

Белгидромет же на среду, 6 мая, объявил оранжевый уровень опасности — из-за того, что днем во многих районах на юге страны потеплеет до +30…31°С.

Еще в этот день ожидается неустойчивый ветер с возможными порывами до 15−20 м/с. Ночью +9…15°С, местами +5…8°С. Преимущественно на северо-западе пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

7 мая ночью местами, днем на большей части территории прогнозируются кратковременные дожди, днем в отдельных районах по северу сильные дожди. Местами грозы. Местами сохранятся порывы ветра 15−20 м/с. Ночью +9…15°С, по северу местами +5…8°С, максимальная температура днем от +13°С по северо-западу до +28°С по юго-востоку.

В пятницу, 8 мая, снова ожидаются дожди, в отдельных районах сильные. Местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный до порывистого, днем при грозах порывы 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +6…13°С, по югу и юго-востоку до +15°С, максимальная днем от +9°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку.

