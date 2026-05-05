РФ на Александровском направлении положила полбатальона и не продвинулась ни на метр
- 5.05.2026, 23:44
Видео.
В апреле на Александровском направлении российские силы не смогли продвинуться, несмотря на значительные потери в личном составе и технике.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию 37 отдельной бригады морской пехоты в сети Telegram.
В течение апреля в зоне ответственности 37 отдельной бригады морской пехоты противник не достиг каких-либо территориальных успехов. По итогам месяца продвижение составило 0,0 квадратных километра.
Попытки наступления сопровождались существенными потерями. По данным украинской стороны, уничтожены 274 военнослужащих, а также три танка, три артиллерийские системы, боевая машина пехоты и 16 единиц другой техники.
Кроме того, украинские подразделения сбили и подавили 135 беспилотных летательных аппаратов противника, что значительно снизило его разведывательные возможности.
Отдельно отмечается уничтожение 915 наблюдательных и командных пунктов, включая позиции, связанные с запуском беспилотников.
Такие показатели свидетельствуют о срыве наступательных действий противника на данном участке фронта и отсутствии результатов при значительных потерях.