5 мая 2026, вторник, 23:59
РФ на Александровском направлении положила полбатальона и не продвинулась ни на метр

  • 5.05.2026, 23:44
Видео.

В апреле на Александровском направлении российские силы не смогли продвинуться, несмотря на значительные потери в личном составе и технике.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию 37 отдельной бригады морской пехоты в сети Telegram.

В течение апреля в зоне ответственности 37 отдельной бригады морской пехоты противник не достиг каких-либо территориальных успехов. По итогам месяца продвижение составило 0,0 квадратных километра.

Попытки наступления сопровождались существенными потерями. По данным украинской стороны, уничтожены 274 военнослужащих, а также три танка, три артиллерийские системы, боевая машина пехоты и 16 единиц другой техники.

Кроме того, украинские подразделения сбили и подавили 135 беспилотных летательных аппаратов противника, что значительно снизило его разведывательные возможности.

Отдельно отмечается уничтожение 915 наблюдательных и командных пунктов, включая позиции, связанные с запуском беспилотников.

Такие показатели свидетельствуют о срыве наступательных действий противника на данном участке фронта и отсутствии результатов при значительных потерях.

Последний парад Путина
Важное свидетельство
Бунт «кожугетовцев»
Ждать осталось недолго
