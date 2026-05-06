WSJ: Путин мечтал о великой РФ, но сам ее разрушил 6.05.2026, 5:00

Россия окончательно и фатально утратила статус серьезной державы.

Владимир Путин за четверть века правления лишил ее лишил ее статуса «великой державы». Об этом американский политолог, эксперт по международным отношениям Уолтер Рассел Мид пишет в колонке для The Wall Street Journal.

По его мнению, больше десяти лет Путин выигрывал на фоне некоторых «недалеких» западных лидеров. Проницательное и лишенное иллюзий понимание российским лидером своих оппонентов позволяло ему «наносить одно унизительное поражение за другим самоуверенному Западу», среди которых – нападение на Грузию в 2008 году, захват Крыма и значительной части Донбасса в 2014 году, считает автор колонки.

Росту влияния Путина значительно содействовали его роль в подавлении протестов в Беларуси против Александра Лукашенко, а также снижение, при неформальной поддержке Кремля, влияния Франции в бывших африканских колониях, отмечает WSJ.

«Критической ошибкой» Путина автор материала считает то, что он не принял Украину как настоящее государство, считая, что ее народ не обладает национальным самосознание, а законное правительство – «пустая оболочка».

Критическая масса украинцев «оказалась готова сражаться и умирать за страну, которую господин Путин высокомерно отверг», говорится в статье. Президент Владимир Зеленский оказался одаренным политиком и дипломатом, который сумел сохранить единство народа внутри страны и при этом терпеливо накапливать международную поддержку, констатирует ее автор.

Он допускает, что весенне-летние наступление РФ еще может привести Украину к кризису, но война страны-агрессора длится «уже слишком долго, стоит слишком дорого и настолько ослабила основы российской мощи, что любая победа будет Пирровой». Более вероятный исход , по мнению американского политолога – «мучительный тупик, который продолжит истощать человеческие и экономические ресурсы РФ», угрожая власти Путина.

Поражение Виктора Орбана в Венгрии лишило Москву ближайшего европейского союзника, а остальной Евросоюз несмотря на разобщенность и дезориентацию из-за трансатлантического раскола, сохранил финансовые рычаги поддержки Украины. На восточном направлении Путин теряет влияние в Армении и Азербайджане, которые уже активно сотрудничают с Западом, подчеркивает он. При этом часть республик Центральной Азии теперь имеют более тесные экономические связи с Китаем, чем с РФ, активно развивая трубопроводные маршруты для поставок энергоносителей на Запад в обход российской территории.

Автор колонки обращает внимание на смену власти в Сирии как очередную потерю Кремля, а также его неспособность оказать значительное влияние на военные или дипломатические события в военной операции США и Израиля против Ирана. В то же время внутри РФ наблюдается демографический спад, усугубленный войной в Украине, при этом доля мусульманского населения в стране растет мусульманских меньшинств в России растет, сказано в материале.

Эти тенденции означают проблемы не только для Путина, но предвещают кризис для России, сопоставимый с потрясением после распада Советского Союза, допускает газета. Российская экономика слабеет, и главе Кремля, а также его приемникам «может быть трудно удержать то, что осталось от империи», считает колумнист издания.

Пока действующего главу Кремля»"не стоит списывать со счетов», но если ему не удастся «найти энергию и креативность, чтобы выбраться из этого положения», история может запомнить его как лидера, при котором Россия окончательно и фатально утратила статус серьезной великой державы», резюмирует WSJ.

