Трамп: Ирану пора было бы уже и капитулировать 6.05.2026, 4:52

Дональд Трамп

Президент США призвал Тегеран «вывесить белый флаг».

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами в Белом доме заявил, что Ирану пора признать свое поражение.

«Ирану стоит вывесить белый флаг. Они очень гордые люди, и, может быть, вы этого флага так не увидите, но им, по сути, уже пора вывесить белый флаг — капитулировать», — заявил президент США.

Отвечая на вопрос, какие действия могут привести к окончанию перемирия и возобновлению американской военной операции, Трамп заявил, что иранское руководство знает, «чего делать не нужно».

Трамп считает, что Тегеран стремится заключить с Вашингтоном сделку и договориться о прекращении боевых действий. Он отметил, что принимает личное участие в переговорах с иранцами, но пожаловался на то, что «они играют в игры».

«Мне не нравится в случае с Ираном то, что они [сначала] разговаривают со мной с таким уважением, а потом выходят на телевидение и заявляют: «Мы не разговаривали с президентом». Но я только что разговаривал [с ними]», — посетовал президент США.

5 мая портал Axios сообщил со ссылкой на источники в американском и израильском руководстве, что Трамп может распорядиться о возобновлении военной операции в Иране на этой неделе при сохранении тупика в переговорах.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы возобновить в случае необходимости боевые действия против Ирана.

