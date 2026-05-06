Премьер Грузии о встрече с Зеленским: Насчет него я всегда подбирал слова 6.05.2026, 3:13

Ираклий Кобахидзе

Лидеры проводили закрытую встречу.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что никогда не упоминал президента Владимира Зеленского в негативном контексте. По его словам, Грузия готова предпринять все возможные шаги для максимально возможного восстановления отношений с Украиной, пишет SOVA.

«Я лично никогда не упоминал Зеленского в негативном контексте, и на это есть простая причина: он президент страны, которая сегодня находится в войне, и эта страна наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова», — заявил Кобахидзе.

Лидеры Украины и Грузии встретились 4 мая на полях 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Кобахидзе отметил, что встреча проходила в закрытом формате, а разговор был дружеский и интересный.

«Мы всячески выражаем поддержку украинскому народу. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы между странами и правительствами сохранялись дружеские отношения. Подождем развития событий. С нашей стороны, полная готовность», — заявил он.

Политик признал, что между Украиной и Грузией существуют сложности. Однако он подчеркнул, что между двумя странами сохраняется «очень длинная история дружбы», и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

По словам Кобахидзе, правительство Грузии сочувствует украинцам, которые находятся в тяжелом состоянии из-за войны. Он указал на крайне сложные экономические и социальные условия.

