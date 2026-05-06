закрыть
6 мая 2026, среда, 3:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Грузии о встрече с Зеленским: Насчет него я всегда подбирал слова

  • 6.05.2026, 3:13
Премьер Грузии о встрече с Зеленским: Насчет него я всегда подбирал слова
Ираклий Кобахидзе

Лидеры проводили закрытую встречу.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что никогда не упоминал президента Владимира Зеленского в негативном контексте. По его словам, Грузия готова предпринять все возможные шаги для максимально возможного восстановления отношений с Украиной, пишет SOVA.

«Я лично никогда не упоминал Зеленского в негативном контексте, и на это есть простая причина: он президент страны, которая сегодня находится в войне, и эта страна наш друг. Поэтому в отношении Зеленского я всегда тщательно подбирал слова», — заявил Кобахидзе.

Лидеры Украины и Грузии встретились 4 мая на полях 8-го саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Кобахидзе отметил, что встреча проходила в закрытом формате, а разговор был дружеский и интересный.

«Мы всячески выражаем поддержку украинскому народу. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы между странами и правительствами сохранялись дружеские отношения. Подождем развития событий. С нашей стороны, полная готовность», — заявил он.

Политик признал, что между Украиной и Грузией существуют сложности. Однако он подчеркнул, что между двумя странами сохраняется «очень длинная история дружбы», и грузинская сторона готова сделать все для нормализации отношений как между государствами, так и между правительствами.

По словам Кобахидзе, правительство Грузии сочувствует украинцам, которые находятся в тяжелом состоянии из-за войны. Он указал на крайне сложные экономические и социальные условия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний парад Путина
Последний парад Путина Игорь Эйдман
Важное свидетельство
Важное свидетельство Леонид Невзлин
Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин