Норвегия возобновляет старые газовые месторождения 6.05.2026, 2:42

Объекты законсервировали еще в 1998 году.

Правительство Норвегии решило возобновить добычу на трех закрытых газовых месторождениях в Северном море и расширить лицензионные участки для разведки нефти и газа, в частности у побережья. Об этом сообщает NRK во вторник, 5 мая.

Премьер-министр Йонас Гар Стьоре уточнил, что правительство Норвегии приняло план возобновления добычи на трех газовых месторождениях - Albuskjell, Vest Ekofisk и Tommeliten Gamma - в южной части Северного моря.

Месторождения, закрытые в 1998 году, планируют вновь ввести в эксплуатацию с общими инвестициями около 19 млрд крон.

Ожидается, что они обеспечат добычу 90-120 млн баррелей нефтяного эквивалента, преимущественно газа, а также конденсата. Начало производства запланировано на конец 2028 года, с потенциальной работой до 2048 года. Поставка газа предусмотрена трубопроводами в Германию, а конденсата - в Великобританию.

Параллельно с возобновлением старых месторождений, правительство выставило на тендер 70 новых участков на морском дне для геологической разведки. Из них 38 расположены в Баренцевом море, 10 - в Норвежском и 22 - в Северном. Особенностью является то, что районы поиска расположены беспрецедентно близко к норвежскому побережью.

Правительство объясняет решение необходимостью обеспечить энергетическую стабильность Европы на фоне геополитической нестабильности. В то же время экологические организации и часть политических сил критикуют план из-за рисков для побережья и окружающей среды.

