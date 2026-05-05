5 мая 2026, вторник, 17:03
Путин стягивает вокруг Москвы «кольцо страха»

  • 5.05.2026, 15:54
Кремль боится как внешних, так и внутренних угроз.

В преддверии парада 9 мая Москва усиливает меры безопасности на фоне опасений атак беспилотников. По данным СМИ и европейской разведки, Кремль рассматривает угрозу ударов БПЛА как одну из ключевых, а сама война все ощутимее отражается в тылу, пишет Bild (перевод — сайт Charter97.org).

Сообщается, что вокруг столицы РФ формируется плотное «кольцо» противовоздушной обороны. По спутниковым снимкам, в 2025 году было установлено около 40 специальных башен с зенитными комплексами, а дополнительные системы ПВО перебрасываются из регионов для защиты Москвы.

На этом фоне традиционный парад на Красной площади, как ожидается, пройдет без военной техники. Одновременно фиксируются перебои в работе мобильного интернета и цифровых сервисов в Москве и Санкт-Петербурге. По информации оппозиционных медиа, ограничения связи могут действовать до 9 мая — власти опасаются, что дроны способны использовать сотовые сети для навигации.

Источники также утверждают, что в Кремле рассматривают риски не только внешних атак, но и возможных внутренних угроз, включая попытки покушения с использованием беспилотников.

Дополнительным шагом стало ужесточение законодательства: в конце марта был подписан закон, разрешающий частным охранным структурам использовать боевое оружие для защиты критической инфраструктуры, прежде всего объектов энергетики. Решение напрямую связано с необходимостью противодействия дроновым атакам.

Усиление мер безопасности подчеркивает, что даже крупнейшие города России больше не считаются полностью защищенными от угроз, связанных с войной.

