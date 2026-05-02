В Петербурге отключили мобильный интернет 4 2.05.2026, 14:08

1,540

Жалобы начали массово поступать с утра 2 мая.

В российском Санкт-Петербурге зафиксированы очередные перебои с мобильным интернетом: пользователи сообщают, что доступен только так называемый «белый список» сайтов. Жалобы начали поступать утром 2 мая и быстро достигли нескольких тысяч.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает Charter97.org

По данным Downdetector, жалобы от пользователей начали поступать с 7:00 по московскому времени, а к 11:50 их количество достигло 2,4 тысячи. Жители города отмечают, что доступ есть только к сайтам из «белого списка», тогда как другие ресурсы, мессенджеры и игровые серверы недоступны.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее объявил об угрозе атаки беспилотников и предупредил о «возможном снижении скорости мобильного интернета».

Подобные отключения в Санкт-Петербурге происходят регулярно. В частности, масштабный сбой фиксировался 5 апреля — тогда после объявления воздушной опасности поступило более 1,8 тысячи жалоб. Перебои также происходили 17 и 9 марта, и каждый раз Дрозденко сообщал об угрозе БПЛА и снижении скорости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com