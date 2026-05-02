В Петербурге отключили мобильный интернет

В Петербурге отключили мобильный интернет4
- 2.05.2026, 14:08
Жалобы начали массово поступать с утра 2 мая.
В российском Санкт-Петербурге зафиксированы очередные перебои с мобильным интернетом: пользователи сообщают, что доступен только так называемый «белый список» сайтов. Жалобы начали поступать утром 2 мая и быстро достигли нескольких тысяч.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, передает Charter97.org
По данным Downdetector, жалобы от пользователей начали поступать с 7:00 по московскому времени, а к 11:50 их количество достигло 2,4 тысячи. Жители города отмечают, что доступ есть только к сайтам из «белого списка», тогда как другие ресурсы, мессенджеры и игровые серверы недоступны.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее объявил об угрозе атаки беспилотников и предупредил о «возможном снижении скорости мобильного интернета».
Подобные отключения в Санкт-Петербурге происходят регулярно. В частности, масштабный сбой фиксировался 5 апреля — тогда после объявления воздушной опасности поступило более 1,8 тысячи жалоб. Перебои также происходили 17 и 9 марта, и каждый раз Дрозденко сообщал об угрозе БПЛА и снижении скорости.