«Тайная жена» Путина Алина Кабаева попала в резонансный скандал в РФ 3 2.05.2026, 14:35

Алина Кабаева и Владимир Путин

Гимнастка получила порцию критики перед важными спортивными соревнованиями.

В РФ развернулся резонансный скандал вокруг предполагаемой тайной жены Владимира Путина Алины Кабаевой, пишет «Диалог.UA».

Титулованная спортсменка попала под волну критики накануне важного турнира по художественной гимнастике.

Поводом для критики стало объявление состава сборной России на чемпионат Европы. Турнир пройдет в конце мая в болгарской Варне. Критика была связана с тем, что значительная часть мест в команде отдана спортсменкам школы «Небесная грация», основанной Алиной Кабаевой несколько лет назад.

По мнению некоторых представителей спортивной среды в РФ, это попросту не соответствует результатам последних соревнований и может свидетельствовать о предвзятости при формировании состава.

Дискуссии об этом приобрели массовый характер в Сети, где представители отрасли обвиняют руководство в использовании власти в собственных интересах и непрозрачных критериях отбора.

При этом звучат призывы пересмотреть заявку до окончания регистрационного срока. Некоторые комментаторы перешли на личности и стали оскорблять Кабаеву. Отдельные – припомнили ей связь с Владимиром Путиным, выражаясь на эту тему с явным пренебрежением.

