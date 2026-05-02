2 мая 2026, суббота, 16:05
Foreign Affairs: Что задумал Китай?

  • 2.05.2026, 15:29
Вашингтон готовится не к тому сценарию вокруг Тайваня.

Китай может начать с «серой зоны» и контроля товарообменных операций.

США сосредоточены на подготовке к военному вторжению Китая на Тайвань, однако все больше экспертов предупреждают, что реальный сценарий кризиса может развиваться иначе — без прямого применения силы, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

По одной из оценок, Пекин способен начать с так называемой «серой зоны» — частичного контроля над транспортными и экономическими потоками. Например, китайские власти могут объявить о «таможенных проверках» для судов и самолетов, направляющихся на Тайвань. Формально это будет представлено как внутреннее регулирование, однако фактически приведет к установлению контроля над внешними связями острова.

В такой ситуации частные авиакомпании и судоходные компании, опасаясь рисков, вероятно, будут вынуждены подчиниться новым требованиям. Это позволит Китаю ограничить поставки, включая военную помощь и критические технологии, не прибегая к открытому конфликту.

Эксперты считают, что подобная стратегия ставит США в сложное положение. Формально действия Китая не являются прямой агрессией, но их последствия могут подорвать способность Тайваня к обороне. При этом резкие ответные шаги со стороны Вашингтона могут спровоцировать экономический кризис глобального масштаба.

Особое значение имеет роль Тайваня как ключевого производителя полупроводников. Любые перебои в работе этой отрасли способны вызвать серьезные потрясения на мировых рынках. Уже сам намек на нестабильность может привести к панике инвесторов и резким колебаниям цен.

Ситуация осложняется тем, что у США и их союзников пока нет четкой стратегии реагирования на подобные сценарии. Вопросы координации экономических мер, эвакуации граждан и поддержки Тайваня пока не решены.

На этом фоне Китай продолжает постепенно усиливать давление — от военных учений и демонстрации силы до экономических инструментов и информационного влияния. Такой подход позволяет менять баланс сил, не переходя к открытому столкновению.

Аналитики подчеркивают, что для предотвращения кризиса США необходимо готовиться не только к войне, но и к более сложным и гибридным сценариям развития событий.

популярное за неделю

Мнение

Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько