Foreign Affairs: Что задумал Китай? 2.05.2026, 15:29

Вашингтон готовится не к тому сценарию вокруг Тайваня.

Китай может начать с «серой зоны» и контроля товарообменных операций.

США сосредоточены на подготовке к военному вторжению Китая на Тайвань, однако все больше экспертов предупреждают, что реальный сценарий кризиса может развиваться иначе — без прямого применения силы, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

По одной из оценок, Пекин способен начать с так называемой «серой зоны» — частичного контроля над транспортными и экономическими потоками. Например, китайские власти могут объявить о «таможенных проверках» для судов и самолетов, направляющихся на Тайвань. Формально это будет представлено как внутреннее регулирование, однако фактически приведет к установлению контроля над внешними связями острова.

В такой ситуации частные авиакомпании и судоходные компании, опасаясь рисков, вероятно, будут вынуждены подчиниться новым требованиям. Это позволит Китаю ограничить поставки, включая военную помощь и критические технологии, не прибегая к открытому конфликту.

Эксперты считают, что подобная стратегия ставит США в сложное положение. Формально действия Китая не являются прямой агрессией, но их последствия могут подорвать способность Тайваня к обороне. При этом резкие ответные шаги со стороны Вашингтона могут спровоцировать экономический кризис глобального масштаба.

Особое значение имеет роль Тайваня как ключевого производителя полупроводников. Любые перебои в работе этой отрасли способны вызвать серьезные потрясения на мировых рынках. Уже сам намек на нестабильность может привести к панике инвесторов и резким колебаниям цен.

Ситуация осложняется тем, что у США и их союзников пока нет четкой стратегии реагирования на подобные сценарии. Вопросы координации экономических мер, эвакуации граждан и поддержки Тайваня пока не решены.

На этом фоне Китай продолжает постепенно усиливать давление — от военных учений и демонстрации силы до экономических инструментов и информационного влияния. Такой подход позволяет менять баланс сил, не переходя к открытому столкновению.

Аналитики подчеркивают, что для предотвращения кризиса США необходимо готовиться не только к войне, но и к более сложным и гибридным сценариям развития событий.

