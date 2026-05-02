Какой алкоголь пили в СССР? 8 2.05.2026, 15:09

10 самых сомнительных напитков.

Одним из самых странных и парадоксальных последствий планового характера экономики СССР было то, что в магазинах почти всегда было полно алкоголя, но качественных напитков среди всех этих бутылок было не найти. Поэтому люди покупали то, что доступно, не слишком задумываясь о вкусе или последствиях.

В памяти многих остались ужасные напитки, которые не приносили особого удовольствия от потребления и сильно били по здоровью, но которые все же стали частью повседневной жизни. Их объединяли под общим названием шмурдяки. Авторы YouTube-канала «Украинская ностальгия» рассказали о десятке худших из них.

Портвейн 777 («Три топора»)

Безоговорочный символ дешевого алкоголя. Его можно было найти всегда, в отличие от лучших вин. Примитивизированное производство – сок, спирт и нагревание без выдержки – давало резкий вкус и быстрый эффект. Пили его где угодно и с чем угодно, ценя не качество, а доступность.

«Агдам»

Азербайджанский портвейн, который массово поставляли по всему Союзу. Легкая сладость и 19 градусов крепости делали его популярным, но технология оставалась примитивной: виноматериал и спирт без выдержки. В народе напиток стал объектом для шуток, хотя пили его все равно часто и много.

«Белое крепкое» («Биомицин»)

Один из самых дешевых вариантов советского алкоголя, сделанный из плодово-ягодных смесей. Его резкий и неестественный вкус, который напоминал лекарство (отсюда и название «биомицин») мало кого останавливал от покупки – главными аргументами «за» была низкая цена и крепость. Напиток быстро «брал свое», но оставлял после себя тяжелые последствия, которые приходилось преодолевать долго и в муках.

«Анапа»

Портвейн из Краснодарского края, который считался немного лучше откровенно дешевых вариантов, но все равно далеким от нормы. Его делали из виноматериала повторного отжима, добавляя спирт. Вкус получался терпкий с нотами сухофруктов, но до настоящих вин ему было далеко.

«Кагор 32»

Название намекало на церковное вино, но содержание было другим. Вместо сложной технологии изготовления –смесь виноматериала, сахара и спирта. Сладкий и густой, этот напиток быстро опьянял, хотя настоящим кагором его не считали даже условно.

«Золотая осень» («бормотуха»)

Типичное плодово-ягодное вино, «улучшенное» красителями и спиртом. Пили его быстро, стараясь миновать стадию запаха и вкуса, настолько они были неприятны. Зато эффект наступал в довольно короткие сроки. Дешевая и доступная «Золотая осень» оставляла после себя неприятные ощущения и адскую изжогу.

Вермут («Вера Михайловна»)

Внешне – почти «интеллигентный» напиток, но по сути – то самое дешевое вино с ароматизаторами. Полынь и травы давали горьковатый вкус, напоминающий лекарство. «Веру Михайловну» выбирали те, кто хотел чего-то «другого», но эта разница была лишь условной.

Портвейн №33 («33 несчастья»)

Еще один номерной портвейн без всякой индивидуальности. Производство было максимально упрощенным, вкус получался соответствующий. Название в народе точно передавало отношение к качеству напитка, но спрос на него оставался стабильным.

Водка «Соломенка»

Дешевый вариант водки с минимальной очисткой. Сивушные примеси чувствовались сразу, но доступная цена оставалась залогом коммерческого успеха напитка. Гранчак такой водки был скорее способом забыться после тяжелого дня, чем напитком для удовольствия.

Одеколон «Тройной»

Самый опасный «напиток» в перечне, который по сути вообще не был алкоголем. Парфюмерное средство с высоким содержанием спирта пили из-за крайней бедности и отсутствия выбора. Примеси и технический спирт в составе приводили к тяжелым отравлениям и даже смертям, делая его символом полной безысходности.

