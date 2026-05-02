Украина может устроить РФ парад, «максимально приближенный к боевым действиям» 2.05.2026, 15:44

Россия откровенно боится.

Соблюдать ли Украине так называемое перемирие 9 мая или, наоборот, задействовать силы и средства для нанесения ударов по Москве во время парада, будет решать только президент и военное руководство Украины. Об этом секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко сказал в эфире телеканала НТА, заметил unian.net.

Он подчеркнул, что Россия «откровенно боится» проводить масштабный парад. Напомнил, что руководство Кремля всегда пыталось организовать парад с техникой, самолетами, «коробками» из разных родов войск, демонстрируя «величие» своей страны. Но в этом году подобного не планируется.

«Нужно сделать так, чтобы они вообще боялись ходить по Красной площади. Хотя на пятый год войны Россия уже понимает, что у Украины есть все возможности унизить их прямо там. Поэтому они звонят, они просят... Пытаются выпрашивать с позиции силы, но они понимают, что решение исключительно за украинской стороной — Верховным Главнокомандующим и Ставкой, которые должны оценить ситуацию, ведь они знают ее лучше всего, и принять решение», — сказал он.

Костенко считает, что если россияне полагают, что могут принимать решения относительно войны в одностороннем порядке, то нужно показать им, что «в этой войне не только Путин все решает». По его словам, у Украины есть силы и средства провести парад, «максимально приближенный к боевым действиям». При этом, если будет принято решение не наносить удары по Москве, то это нужно объяснить украинскому народу.

Вместе с тем он сказал, что партнеры Украины могут быть задействованы в организации перемирия на 9 мая, ведь Путин, вероятно, «задействовал и другие каналы, кроме Дональда Трампа».

Напомним, что 9 мая Россия планирует провести парад в Москве — в этом году он пройдет без колонн военной техники. Эксперты оценивают резкое сокращение торжеств как признак упадка России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com