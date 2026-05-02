Зарплата чиновников увеличилась в Беларуси
- 2.05.2026, 15:54
В среднем теперь она составляет 3562 рубля.
В Беларуси стала выше зарплата чиновников. Подробнее рассказали в Национальном статистическом комитете.
Так, по данным Белстата, средняя зарплата в сфере государственного управления в Беларуси в марте составила 3836 белорусских рублей. В сравнении с февралем зарплаты чиновников увеличились на 92,2 рубля.
В итоге средняя зарплата белорусских госуправленцев в первом квартале 2026 года составила немногим более 3562 рубля.