Итальянские шеф-повара приготовили самый длинный тирамису
- 2.05.2026, 16:09
445 метров.
Кондитеры из Италии воплотили в жизнь мечту всех сладкоежек, обожающих кофейные десерты. Шеф-повара приготовили тирамису длиной 445 метров, и их достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Нож».
Свежий десерт был приготовлен из 2,2 тонн сыра маскарпоне, 50 тыс. печений «дамские пальчики» и более 3 тыс. яиц. Предыдущий тирамису-рекордсмен был гораздо короче нового: его длина равнялась скромным 273,41 метрам.
«Тирамису — самая невероятная сладость, которую Италия экспортировала в другие страны», — признается Мирко Риччи, один из шеф-поваров, создавших гигантский десерт.
По правилам представителей Книги рекордов Гиннесса команда приготовила и украсила тирамису прямо перед судьями. Когда десерт был готов, эксперты сразу поспешили измерить его.
По уверениям создателей тирамису, он примечателен не только размерами, но и идеально сбалансированным сливочно-кофейным вкусом. Кондитеры утверждают, что для приготовления конкурентоспособного десерта требуются «очень хороший кофе, густые сливки и много страсти».