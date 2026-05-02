Завтра белорусов ждет по-настоящему летняя погода

Завтра белорусов ждет по-настоящему летняя погода1
- 2.05.2026, 16:30
До +28.
В воскресенье, 3 мая, в Беларуси сохранится малооблачная погода без осадков. По данным синоптиков, ночная температура составит от +4 до +10 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +20...+26 °C. Ветер западного направления будет слабым ночью и умеренным днем.
В начале рабочей недели, 4 мая, станет еще теплее. Ожидается переменная облачность, дожди маловероятны. Ночью столбики термометров поднимутся до +7...+13 °C, а днем установится по-настоящему жаркая погода — от +22 до +28 °C. Юго-западный ветер днем может усиливаться порывами.