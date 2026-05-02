2 мая 2026, суббота, 18:10
Z-пропагандист призвал россиян готовиться к тому, что Путина скоро не станет

  • 2.05.2026, 17:27
Распад произойдет по сценарию СССР.

Время правления Владимира Путина в России подходит к концу, а страну ждет большой транзит власти по итогам «нетриумфальной войны». Такой прогноз опубликовал российский ультрапатриот и Z-блогер Максим Калашников, пишет «Диалог».

Он ожидает, что в РФ наступит «период хаоса и нестабильности». По его мнению, «элиты» приведут к власти слабую марионетку, с помощью которой попытаются восстановить отношения с Западом и добиться снятия санкций.

«Жду неизбежную межклановую борьбу за передел сфер влияния, собственности и финансовых потоков», — написал Калашников.

Согласно его прогнозу, силовые структуры к этому моменту будут ослаблены, разрознены и деморализованы итогами так называемой «СВО». На фоне подорванной экономики ожидается всплеск криминала, обострение межнациональных конфликтов и радикализация общества.

Особое внимание блогер уделяет ветеранам «СВО», которые, по его словам, будут обозлены, вернувшись в «нищую и неустроенную жизнь». Калашников не исключает даже распада РФ по «советскому» сценарию.

«Все это создает угрозу аналога конца 1980-х и начала 90-х. Как минимум на пару лет», — констатировал Z-патриот.

