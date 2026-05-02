Названы пять лучших маринадов для шашлыка 2.05.2026, 17:44

Важно правильно выбрать мясо для этого блюда.

Подборка из 5 лучших рецептов, чтобы вы смогли приготовить идеальный шашлык в эти выходные.

Как выбирать мясо на шашлык

Вы же не хотите, чтобы шашлык по вкусу напоминал резину? Для того, чтобы этого не произошло, нужно выбирать правильную тушку и правильную ее часть. Логика простая - чем меньше мышца напрягалась при жизни животного, тем мягче будет мясо. Лучшие части свинины - это:

- Вырезка;

- Шейка;

- Корейка.

Мягкие волокна и жировая прослойка - гарантия сочного мяса на выходе. Единственный момент - из всех видов вырезка самая сухая, в ней нет жировой прослойки. Спасти ситуацию поможет сало - нарежьте его тонкими кусочками и нанизывайте на шампур между кусочками мяса.

В чем мариновать шашлык

Есть 5 правил, о которых нужно знать прежде, чем приступать к процедуре маринования мяса:

- Свежий продукт не нуждается в маринаде. Непосредственно перед жаркой вы можете его посолить, поперчить и всё. Маринад в таком случае нужен только для придания необычного вкуса;

- Свинину, баранину и говядину маринуют 1.5 - 2 часа, курицу - 30 минут;

- Если вы не уверены в качестве мяса или возраст его нельзя назвать молодым, то мариновать нужно в два раза дольше. Курица - 2 часа, свинина - 4 часа, говядина и баранина - 6 часов;

- Сутки можно мариновать мясо любого возраста. Лук, который содержится в маринадах, обладает антибактериальными свойствами. Это значит, что срок хранения мяса продлевается;

- Можно мариновать шашлык при комнатной температуре. Но, если время маринада больше 2 часов - уберите его в холодильник.

Луковый маринад

Роскошный рецепт для ценителей шашлыка. Идеален к свинине, особенно, для ошейка.

репчатый лук - 0.5 кг;

соль;

свинина или нежный кусочек говядины - 1 кг;

черный перец и кориандр;

специи по вкусу.

Мясо нарезаем крупными кусками, лук измельчаем. Перемешиваем и ставим на ночь в холодильник или другое холодное место. Утром добавляем специи. Соль кладем только перед тем, как нанизывать мясо на шампур. Если сделать это сразу, то шашлык получится сухим. По желанию между кусками мяса на шампур можно добавить помидор или луковые кольца.

Маринад с французской горчицей

мясо - 2 кг;

французская горчица в зернах - 100-150 гр;

специи по вкусу;

соль.

Так же, как и в первом варианте, нарезаем мясо крупными кусками (5-8 см минимум) и перемешиваем со специями. Секрет французской горчицы в том, что она способна смягчить любое мясо, даже самое жесткое, а зерна приятно хрустят после запекания.

Маринад с газированной водой

мясо;

газированная вода;

специи по вкусу;

соль;

оливковое масло.

Нарезаем мясо, заливаем его минеральной водой, насыпаем специи и перемешиваем. Через 40 минут шашлык будет готов к приготовлению. Сливаем воду, добавляем соль и 3-4 столовых ложки масла. В самом конце еще раз посыпаем душистыми травами.

Преимущество такого рецепта в том, что газированная вода быстро размягчает мясо и такой способ - находка, если идея приготовления шашлыка родилась внезапно.

Маринад с гранатовым соком и имбирем

мясо - 2 кг;

гранаты - 1-2 крупных;

имбирь;

соль;

специи по вкусу.

Ни в коем случае не используйте пакетированный сок - только свежий. Нарезаем мясо крупными кусками и ставим мариноваться на ночь. Следим за тем, чтобы шашлык пропитался, но не плавал в гранатовом соке. Утром добавляем специи, натираем имбирь и кладем в маринад. Солим и смазываем маслом мясо перед тем, как нанизывать на шампур.

Маринад со сливками

свинина - 2 кг;

репчатый лук - 5 шт;

помидоры - 7 шт;

сливки - 1 стакан;

черный перец молотый;

лавровый лист, специи, соль.

Мясо нарезаем и натираем черным перцем. Лук и помидоры нарезаем кольцами. Укладываем слоями поочередно с мясом, между слоями кладем лавровый лист. Заливаем сливками, убираем в холодильник на несколько часов. Перед приготовлением солим мясо.

Подавать ароматный шашлык можно с молодым картофелем, овощной нарезкой или легкими летними салатами.

