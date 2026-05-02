Как фильм «Четыре танкиста и собака» прославил оператора из Пружан и актрису из Лиды 2.05.2026, 12:35

Белорусский след в знаменитом польском сериале.

Популярный в советское время сериал «Четыре танкиста и собака» зрители видели глазами кинооператора Ромуальда Кропата, родившегося в белорусских Пружанах, а обворожительную Марусю по прозвищу Огонек сыграла Пола Ракса, которая появилась на свет в Лиде, пишет belarus.kp.ru.

Сериал был настолько популярен, что его продлили на два сезона

В эти дни сериалу исполняется 60 лет. Это сейчас слово «сериал» звучит как что-то само собой разумеющееся, а в 1966-м такой формат был редкостью. И чтобы любимое кино длилось три сезона, да еще 21 серию, можно было только мечтать. И мечты эти воплотились в военно-приключенческой картине «Четыре танкиста и собака».

Кадр из фильма «Четыре танкиста и собака»

Кстати, киноисторию о танкистах и собаке планировали рассказать за семь серий. Однако зрители настолько полюбили сериал, что его продлить еще на два сезона, хоть и с паузой в два года.

Фильму «Четыре танкиста и собака» исполняется 60 лет

Фото: кадр фильма

Приключения танкистов сначала вышли на экраны в Польше, а затем были показаны в СССР и других социалистических странах. Сериал будут постоянно повторять по телевидению и в следующие десятилетия. Действие фильма происходит во время Второй мировой войны на территории СССР, Польши и Германии, освобождаемых советскими войсками от фашизма. В центре сюжета судьба экипажа, который воюет на танке Т-34-85, названным бойцами «Рыжим».

Ромуальд Кропат родился в Пружанах и работал в фотолаборатории

Сериал был снят режиссером Конрадом Наленцким по сценарию Януша Пшимановского, который прошел дорогами войны.

Пшимановский ушел добровольцем на фронт в 1939 году. Польша потерпела поражение, а он как военнослужащий оказался интернирован в СССР, даже отсидел в тюрьме. Когда началось формирование польских частей, он пошел воевать в составе будущего Войска Польского. После войны написал повесть «Четыре танкиста и собака», по которой и сняли кино.

Сериал зритель видел глазами кинооператора Ромуальда Кропата. Он родился в 1927 году в белорусских Пружанах. Сейчас это город в Брестской области, а с 1921 по сентябрь 1939-го он входил в Полесское воеводство Польши.

Ромуальд Кропат

Фото: ru.wikipedia.org

В 1943-1945 годах Ромуальд работал фотолаборантом в СССР, а после окончания войны переехал в Польшу. Кропат получил образование Высшей Государственной школе кинематографа, телевидения и театра в Лодзи. В 1950-м он снял свой первый фильм «Недалеко от Варшавы». В числе самых известных его работ значатся «Человек на рельсах», «Ранчо Техас»… Но наибольшую известность Ромуальду принес, конечно же, сериал «Четыре танкиста и собака». За эту работу он получил премии I степени от Министерства народной обороны и Министерства культуры и искусства Польши. Но главная награда для его создателей - любовь зрителей.

После того, как Ромуальд оставил работу в кино, он преподавал на кафедре кинематографии в киношколе Лодзи и вел там же курс фотографии. Кропат подготовил многих известных операторов и фотографов. Он прожил 81 год и умер в Лодзи в 2008 году.

Советские зрители признали Полу Раксу лучшей зарубежной актрисой

«Четыре танкиста и собака» не только про сражения, но и про любовь, конечно. В сериале чувства вспыхнули между танкистом Янеком и санитаркой Марусей по прозвищу Огонек. Ее сыграла актриса Аполония (Пола) Ракса. В красивую и обаятельную девушку влюбился не только Янек, но и миллионы зрителей. По опросу читателей журнала «Советский экран» Ракса признавалась лучшей зарубежной актрисой года. К слову, вместе с Софи Лорен. Под Полу даже стриглись. Каре с челкой - одна из самых модных причесок того времени.

Пола Ракса в роли Маруси

Кадр из фильма «Четыре танкиста и собака»

Пола родилась в белорусской Лиде 14 апреля 1941 года, а через несколько лет вместе с семьей уехала в Польшу. Там она закончила школу и поступила во Вроцлавский университет, где изучала литературу и искусство, попутно играя в студенческом театре. После фотоссесии для журнала красотку пригласили в кино. Успех в фильме «Сатана из седьмого класса» убедил ее стать актрисой. И тогда Пола оставила свой университет и поступила в Лодзи в театральный.

Интересно, что во время съемок фильма «Зося» у Полы вспыхнул роман с советским актером Юрием Каморным. История их любви была яркой, но недолгой.

Еще в 1990-е Пола Ракса ушла из кино и театра. Но она по-прежнему входит в число самых популярных актрис Польши всех времен - скажем, в 2003 году актрису признали самой красивой блондинкой в истории Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com