Когда картофель полезнее — сразу после варки или через 12 часов? 4 2.05.2026, 12:55

Ученые дали ответ.

У картофеля устойчивая репутация «тяжелого» продукта, который якобы мешает похудению. Но на самом деле проблема не в самом картофеле, а в том, как его готовят и когда едят, пишет ТСН.

Один простой кулинарный шаг полностью меняет его свойства: сварить, охладить и съесть на следующий день. Это не миф и не модный тренд — это подтвержденный наукой процесс.

После охлаждения в картофеле происходит перестройка крахмала. Он переходит в форму, которую организм усваивает гораздо медленнее. В результате продукт становится легче для пищеварения, дает более стабильную энергию, дольше насыщает и влияет на обмен веществ иначе, чем только что сваренный горячий картофель.

Как обычный картофель меняется после охлаждения

Только что сваренный картофель — это быстрый источник углеводов. Его крахмал легко расщепляется, из-за чего уровень глюкозы в крови стремительно растет, а ощущение сытости быстро проходит. Поэтому после горячего картофеля голод может вернуться очень быстро.

Но если он остынет и проведет несколько часов в холодильнике, его структура уже не будет такой, как сразу после варки. Происходит естественный процесс перестройки крахмала, в результате которого часть его становится «устойчивой» к перевариванию.

Этот тип называют резистентным крахмалом. Он ведет себя больше как пищевые волокна: медленнее усваивается, не дает резких скачков сахара и работает мягче для организма.

Почему охлажденный картофель «легче» для организма

После охлаждения часть крахмала уже не превращается в быструю энергию. Организм усваивает меньше доступных калорий, а сам продукт начинает действовать иначе — поддерживает работу кишечника и помогает дольше оставаться сытым.

По данным исследований, такой картофель может иметь до 10–15% меньше «быстрых» калорий по сравнению со свежесваренным. Это не означает, что он становится диетическим продуктом в классическом понимании, но его влияние на организм меняется.

Еще один важный момент — гликемический индекс. В охлажденном картофеле он ниже, то есть уровень сахара в крови поднимается медленнее и стабильнее.

И важно: даже если такой картофель снова подогреть, часть полезных изменений сохраняется. Структура уже не возвращается полностью в «горячее» состояние.

Как сделать картофель более «умным» в рационе

Чтобы получить этот эффект, не требуются сложные техники — только правильная последовательность:

варить лучше в кожуре, чтобы сохранить структуру;

не есть сразу после приготовления;

охладить и поставить в холодильник минимум на 8–12 часов;

использовать на следующий день в блюдах.

Такой картофель можно добавлять в салаты, сочетать с овощами, зеленью, яйцом, легкими соусами. Она хорошо подходит и в холодном виде, и после легкого подогревания на сковороде.

А вот глубокой жарки лучше избегать — избыток жира и высокая температура нивелируют часть полезного эффекта.

