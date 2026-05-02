Страна заходящего Солнца

В бункере сошли с ума.

В фильме Оливера Хиршбигеля «Бункер» (2004) есть сцена – советские войска уже в Берлине, все кончено, Третий Рейх развалился, в бункере Гитлера анархия, а сам он (в исполнении Бруно Ганца) рассматривает вместе со Шпеером макет новой столицы. Уход от реальности.

В канун годовщины разгрома гитлеризма объединенными нациями вспоминаешь и фильм, и эпизод.

В России на дворе «закатные 20-е», пришедшие следом за «разгульными нулевыми» и «провальными 10-ми». Ждут всех нас «адские 30-е». Проблемы нарастают во всех областях – экономике, политике, культуре. Деградация людей во власти, растущее техническое отставание от Китая, Европы, Америки. Полыхают нефтезаводы и хранилища – экологическая катастрофа в Туапсе.

Чем же занят Путин, льстиво называемый некогда «нацлидером»? Чем озабочен? Вот, оказывается, чем:

Именно Россия является страной восходящего солнца, так как ее границы на Чукотке восточнее, чем Япония и Новая Зеландия.

Свитка, что ли, начитался от Памфиловой? Или карты Зорькина снятся?

Мало того, что Путин - байкер, пианист, таксист, историк, хоккеист и плотник, он еще и географию осваивает. Молодец, конечно.

Но в политике все иначе: Россия – страна заходящего Солнца. Глядят в наступающих сумерках «нацлидер» и его окружение с надеждой на «Восток», ждут, что взойдет вновь их солнце удачи. Не взойдет оно для них. Больше никогда не взойдет.

Телеграм-канал «СерпомПо»

