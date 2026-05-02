«Пластмассовые» помидоры стоят по 12 рублей за килограмм» 4 2.05.2026, 12:17

Почему белорусские помидоры дороже импортных?

Помидоры черри в крупном сетевом магазине сейчас стоят более 26 рублей за килограмм. Есть крупные по 12 рублей, тоже белорусские, но выглядят неаппетитно — такие покупатели называют «пластмассовыми». Споры возле овощных прилавков — обычное дело: люди не понимают, почему испанские томаты дешевле даже с учетом расходов на логистику, а азербайджанские — слаще и сочнее, пишет Onliner.

То картошка мелкая, то ассортимент маловат, то ананасы дороже яблок. Претензии у покупателей, кажется, не заканчиваются. На овощную продукцию на днях обратил внимание и Комитет госконтроля: опрос показал, что не все белорусы довольны ее качеством в магазинах.

Хочешь вкусных помидоров — выращивай сам

Накануне публикации материала журналисты зашли в случайный магазин, поинтересовались ценами на свежие помидоры и поговорили с покупателями. Узнали мнение двух подруг, выбирающих томаты в овощном отделе.

— Сейчас белорусские помидоры стоят достаточно дорого, потому что несезон. Заметила, что в разных магазинах цены варьируются от 9 до 12 рублей за килограмм. Не могу однозначно сказать, что помидоры плохие или хорошие: на вкус влияют сорт, зрелость, пора года. Сейчас, весной помидоры в любом случае не такие вкусные, как летом. То, что предлагается в магазинах, довольно хорошего качества, и можно найти белорусские помидоры не хуже импортных, — уверена Наталья.

У Екатерины своя точка зрения:

— Помидоры ужасные: без вкуса помидоров, без запаха, пахнут химией. Я покупаю редко и только импортные черри — они хоть более-менее вкус имеют. Цена — примерно 8—9 рублей за упаковку. Там одна веточка, граммов 300 получается, но, когда надо, покупаю. Российские черри пробовала, но тоже не понравились, даже горечью отдавали. Самые вкусные — только со своего огорода!

В другом магазине впечатлениями поделился еще один покупатель, представившийся Денисом.

— Белорусские помидоры по вкусу неплохие, но молдавские слаще и без жесткого стержня внутри. Вообще, наши по качеству и цене нормальные, но молдавские бывают дешевле.

Выращивать овощи затратно, но выгодно

Агрономы и овощеводы убеждают: растить овощи в защищенном грунте в Беларуси — дорогое удовольствие. Так, может, и не стоит тогда, проще импортировать? Спросили у одного из производителей в агрокомбинате «Ждановичи» напрямую. Специалисты заверили: во-первых, не проще, а во-вторых, дорого не значит нерентабельно. Коммерческие тайны в «Ждановичах» хранят строго, но кое-что узнать удалось.

Главная составляющая себестоимости тепличного томата — это стоимость энергоносителей (как похоже на нашу «коммуналку»…). Основные расходы — газ и электричество. Для выращивания помидоров нужен особый микроклимат: дополнительный углекислый газ, 75% влажности и +22°C круглый год. Отопить нужно не 40-метровую студию: сегодня в агрокомбинате действует три теплицы общей площадью 19 гектаров. Все помнят минувшую зиму? Да и апрель удивил низкими температурами.

— Затраты на энергоносители в зимний период — это более 50% себестоимости произведенной продукции. Чем холоднее на улице, тем она выше, — главный экономист предприятия Евгений Межень заставляет поволноваться. — Но цену определяет не она, а рынок: какой урожай у населения, сколько импортировали из-за границы, в том числе из России, сколько произвели белорусские предприятия, какое потребление.

Мы не можем диктовать цены в зависимости от себестоимости, можем только снижать расходы и подстраиваться под рынок.

Предельная торговая надбавка на белорусские томаты в стране не может превышать 30%, а повышение цен больше чем на 0,3% в месяц обязательно обосновывать Комиссии по регулированию цен.

Так, может, действительно проще не искать проблем, а полагаться на внешний рынок, где всю работу делает природа? Евгений не согласен: в таких делах не стоит надеяться на импорт, это вопрос безопасности. Ну и, что скрывать, дело все равно рентабельное. Было бы невыгодно, не выращивали бы, намекает собеседник.

Вложить в теплицу придется десятки миллионов

Агрокомбинат поставляет томаты с конца марта до середины ноября. Специалисты заверяют: вкус на уровне, претензий к «пластмассовости» свой продукции не получали. Сейчас в агрокомбинате «Ждановичи» строят две новые теплицы по 7 гектаров каждая — первая из них должна обеспечить урожай уже в ближайший межсезонный период. Новое помещение будет оборудовано специальными лампами: помидорам нужен длинный световой день.

Евгений подчеркивает: цена зимних томатов не увеличится. На производстве сообщили, что и сорта будут проверенные, а это значит, что потребительские качества не изменятся.

Овощеводы знают, что тот самый вкус получается только под воздействием естественного освещения, то есть на прямом солнце.

Именно поэтому азербайджанские и итальянские томаты кажутся более сладкими.

И тут становится понятно, почему фермеры берутся за картошку, зелень и голубику, но в большинстве своем не замахиваются на томаты. Евгений Межень не называет конкретных цифр, но намекает: редкий частник может позволить себе вложить несколько десятков миллионов белорусских рублей в постройку и оборудование. Хотя на юге Беларуси есть успешные примеры. С другой стороны, и для государственного, и для фермерского производства овощей в защищенном грунте в стране действует специальный тариф на газ и электричество. Без этой «скидки» обычные помидоры были бы дороже.

Второй плюс к себестоимости: оборудование, семена, удобрения, средства защиты растений приходится закупать в основном за рубежом.

Из белорусского в теплицах — часть минеральной ваты, несколько видов минеральных удобрений, лампы и электричество.

— Несмотря ни на что, в этом году наши помидоры дешевле, чем в прошлом. В наших магазинах цена крупноплодного томата — менее 5 рублей за килограмм, — ставит точку начальник производства продукции защищенного грунта Надежда Рубан. — Надо просто понимать, какой трудоемкий это процесс — выращивание овощей.

Чтобы понять, отправляемся в теплицы.

Почему овощи в магазине «зеленые»

Тепличный комплекс «Богатырево» агрокомбината «Ждановичи» напоминает филиал Шри-Ланки под Минском: тепло, влажно, солнечно. Первое откровение — что помидоры и огурцы вырастают до примерно 10 метров. Чтобы растения не захватили власть, их аккуратно укладывают в «постели» вдоль рядов. Корни таких гигантов кажутся совсем небольшими, растут в вате, питаются через капельницу.

В тепличном комплексе «Богатырево» заверяют, что давно в тренде «эко»: максимально отказываются от использования химической обработки растений. Технология опыления — тоже «био», с использованием шмелей. Даже с вредителями борются биологическими методами. Потому и обижаются, когда продукцию сравнивают с той, которую везли за тысячи километров: говорят, неизвестно, чем и как те помидоры обрабатывали. Местную же продукцию раз в 10 дней проверяют на содержание нитратов и пестицидов — так же строго, как и импортную.

В огуречных теплицах собирают около 3 килограммов с квадратного метра в неделю. Огурцы, в отличие от помидоров, растут круглый год. В теплице есть специальные лампы, ведь для хорошего урожая световой день должен длиться около 20 часов. Сейчас снимают остатки гладких среднеплодных, совсем скоро их место займут колючие короткие. Выращивают и совсем уж нежные и теплолюбивые баклажаны и перцы, но совсем немного — в основном для собственных магазинов, но небольшая партия идет в сети.

Покупатели порой жалуются на неспелые помидоры в магазинах. Фактически они и есть недозрелые: овощи собирают в состоянии технической спелости. И это нужно не только для того, чтобы довезти продукцию до магазина в целости и сохранности. Так растение может закладывать новые бутоны и отдавать силы новым плодам.

— Вот этот — больше 7 сантиметров, красивый, без изъянов — это высший сорт. Томаты от 4 до 6 сантиметров или с небольшим дефектом мы продаем уже как первый, — курс начинающего овощевода проводит старший мастер 1-й бригады Диана Гришкина; одно растение, по ее словам, дает 30 килограммов урожая, так что каждое на счету и за каждое переживают. — У овощеводов зарплата сдельная, напрямую зависит от тоннажа: сколько продукции получили с участка, столько и заработали.

Раз уж мы расследуем, что влияет на цены, заложим туда и зарплату сотрудников. Ее удельный вес в себестоимости продукции — более 20%. Между прочим, в теплицах все же преимущественно ручной труд: растения подвязывают, обрезают лишние листья, устанавливают кистедержатели, собирают плоды — напомним, все это в условиях тропиков. Огурцы собирают шесть дней в неделю, а томаты — по понедельникам, средам и пятницам. А это значит, что самыми свежими овощами лучше закупаться перед выходными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com