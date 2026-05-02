закрыть
2 мая 2026, суббота, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

  • 2.05.2026, 12:08
Воины бригады ВСУ «Святая Варвара» ударами HIMARS уничтожили артиллерию РФ

Враг прятался в лесополосах на Запорожье.

Бойцы 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» с помощью ракетной системы HIMARS нанесли удар по артиллерии противника на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник замаскировал технику среди лесополос, чтобы попытаться нанести удары по позициям Сил обороны, однако его огневые позиции были обнаружены и уничтожены.

В частности, на обнародованных кадрах уничтожены две 122-мм пушки Д-30, две 152-мм «Мста-Б» и одна 152-мм «Гиацинт-Б».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

Мнение

