The Telegraph: Путин теперь боится Украины даже в Москве 1 2.05.2026, 13:09

Российские военные не гарантируют безопасность столицы.

Сокращенный формат парада Победы 9 мая в Москве стал неожиданным сигналом, вызвавшим вопросы о реальном состоянии российской военной мощи. Мероприятие, которое традиционно демонстрировало силу армии, в этом году заметно потеряет масштаб и зрелищность, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Парад, посвященный памяти миллионов погибших во Второй мировой войне, долгие годы использовался как инструмент демонстрации военного потенциала. После возвращения тяжелой техники на Красную площадь в 2008 году он стал символом возрождающейся силы России. Однако нынешние изменения воспринимаются аналитиками как отражение новых реалий.

Одной из причин называют опасения по поводу безопасности столицы. Украинские удары все чаще достигают целей глубоко на территории России, включая объекты инфраструктуры и системы ПВО. Это меняет характер конфликта, который больше не ограничивается линией фронта.

По оценкам экспертов, российская армия сталкивается с серьезными трудностями на поле боя. Сообщается о высоких потерях и проблемах с подготовкой новых подразделений. Информация об этом постепенно распространяется внутри страны, усиливая общественное недовольство.

Дополнительным фактором стало перераспределение военных ресурсов. Современные системы противовоздушной обороны, включая комплексы С-400, частично перебрасываются для защиты ключевых объектов, однако этого оказывается недостаточно для полной гарантии безопасности.

На этом фоне демонстрация военной техники на параде оказалась ограниченной, что может свидетельствовать и о нехватке современного вооружения. При этом мероприятие по-прежнему проводится с участием иностранных гостей и гражданских лиц, что подчеркивает контраст между символикой и реальными возможностями.

В то же время Украина усиливает свои позиции, наращивая производство беспилотников и ракет, а также расширяя географию ударов. Киев не только ведет боевые действия, но и формирует новые подходы к ведению войны, включая развитие собственного оборонного сектора.

Эксперты отмечают, что стратегическая ситуация постепенно меняется. Возможности для маневра у Москвы сокращаются, а давление со стороны Украины и ее союзников растет. В таких условиях перспективы дипломатического урегулирования вновь оказываются в центре внимания.

