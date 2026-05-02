Минский бизнесмен проиграл в казино 55 тысяч рублей «инвестиций»
- 2.05.2026, 13:27
Деньги директор столичной фирмы брал в долг.
Столичный бизнесмен взял в долг 55 тысяч рублей и проиграл их в онлайн-казино. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы, сообщили в МВД.
«41-летний директор столичной фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых. При этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные «инвестиции» в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино», — сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 12 лет лишения свободы.