«Мы ждали этого пять лет — и наконец получилось» 2.05.2026, 14:17

Польский журналист рассказал, как встречал Анджея Почобута после освобождения

Освобождение политзаключенного журналиста Анджея Почобута до последнего оставалось под вопросом — уверенности, что все произойдет, не было даже у тех, кто его встречал. Об этом в эфире «Утро с Белсатом» рассказал заместитель главного редактора Gazeta Wyborcza Бартош Велиньский.

По его словам, окончательно стало понятно, что операция удалась, только в момент, когда Анджей Почобут пересек польскую границу.

«До самого конца не было понятно, все ли получится. Фактически — пока Анджей не пересек границу. И не было уверенности, что человек, которого приведут, — это действительно он», — сказал Бартош Велиньский.

Он также отметил, что не был уверен, согласится ли сам Почобут покинуть Беларусь. Журналист подготовил аргументы, чтобы уговорить его поехать в больницу и получить помощь.

Велиньский был одним из первых, кто встретился с Почобутом после освобождения. В дороге они говорили о войне и жизни в заключении. По его словам, Почобут имел ограниченный доступ к информации, но в целом был в курсе основных событий.

«Я спросил, знает ли он о войне в Украине. Он ответил, что слышал. О ситуации с Ираном — тоже. Он получал информацию из белорусских государственных медиа», — рассказал журналист.

Основная часть разговора касалась условий содержания. Почобут, по словам Велиньского, не поддался давлению и не сотрудничал с тюремными властями.

«Его не били — и это, наверное, единственный плюс. Но было сильное психологическое давление. Он проводил время в изоляторах, в карцере, на холоде — окно в камере было открыто и днем, и ночью», — сказал он.

Первый вопрос, который журналист задал после освобождения, был о возможности возвращения в Беларусь.

«Первый вопрос, который Анджей задал мне на границе, а потом и премьеру Туску, был: «Могу ли я вернуться?» И, конечно, Польша — свободная страна, и каждый может сам решать, что делать со своей жизнью. Если он захочет вернуться, никто ему этого не запретит. Но я бы очень сильно его от этого отговорил», — отметил он.

Журналист также обратил внимание, что белорусская пропаганда выпустила материал, в котором один из пропагандистов сказал, что Анджей Почобут заслуживает смертной казни. Он отметил, что это выглядит как противоречивый сигнал: мол, вернуться можно, но при этом говорится о смерти, и это, по его мнению, хорошо показывает, что таким посланиям доверять нельзя.

Велиньский подчеркнул, что для Польши освобождение Почобута — важное событие, потому что он не был ни шпионом, ни преступником, а оказался в заключении как журналист и активист Союза поляков в Беларуси.

«Мы ждали этого пять лет. И наконец получилось. Он теперь с нами и постепенно приходит в себя», — сказал он.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

