«Смешно, но бульбы нет» 2.05.2026, 14:44

Белорусские айтишники рассказали о том, что творят на дачах и балконах и сколько это стоит.

В апреле каждый нормальный белорус (ладно, не каждый) начинает думать о посадке картошки (ладно, хотя бы редиски). Среди айтишников такое тоже случается – не важно, дома он живет или на чужбине.

Сайт devby.io нашел таких огородников в Беларуси и Польше и расспросил, как они приросли землей (или только собираются) и зачем им это в XXI веке. Спойлер: кроме прочего, они там упражняются в хардвере и пилят пет-проекты.

«Настроил полив по таймеру – спасло урожай, пока ездили в отпуск»

Айтишник и дачник, кайфует от работы с сантехникой и электрикой, смастерил на даче под Минском систему умного полива

– Когда-то я был ярым противником дачи. Мне что, больше делать нечего? Вокруг столько интересного: путешествия, веревки, соревнования, байдарки, спелеология, велосипеды! Но с появлением детей возможностей для хобби резко поубавилось. А потом мама моей жены купила дачу в 25 км от МКАД (долго мониторили и много ездили, в итоге достался дом с некоторыми проблемами, но место очень хорошее, цену не скажу – недорого).

И я нашел в этом некоторые плюсы. Зачем нужна дача?

Свежие овощи, ягоды и фрукты для детей. Якобы экологически чистые продукты с условно фермерского рынка стоят втридорога, но цена не дает гарантии чистоты. А тут сами вырастили и точно знаем, что никакой химией огород не поливался.

Природа. Свежий воздух. Для всей семьи. Приехали – мангал развели, печку в доме затопили… Не нужно искать и платить за постой, бояться, что насиженное место займут.

Личное хобби. Здесь можно что-то сделать руками. Я, например, умею в автоматизацию. Поэтому соорудил систему умного полива и интегрировал в нее «железо» (датчики температуры, влажности почвы, воздуха, управление клапаном полива) + ИИ-генерацию расписания полива с учетом прогноза погоды.

В прошлом году настроил полив тупо по таймеру (Wi-Fi-реле Tuya на 4 канала), и это спасло урожай, пока мы были в отпуске. Дальше, наверное, сделаю группировку по каналам для разных культур. Надо будет сделать запрос к ИИ, чтобы он генерил режим полива условно для «теплицы 1, где растут такие-то культуры», «теплицы 2» и еще пару каналов для культур на открытом воздухе.

По сути, это пет-проект, который со временем можно будет выпустить в прод на более широкую аудиторию.

Что растет на даче? Огурцы, помидоры, горох, клубника, земляника, голубика, поречка, плодовые деревья, кабачки (куда же без них). Смешно, но бульбы нет. И вообще собственно от огорода я далек – там женщины заправляют. Могу максимум что-то тяжелое подать – принести – не мешать, а в остальном я лучше буду своей техникой заниматься (+электрика, сантехника, интернет), и пусть туда никто не лезет.

Можно долго спорить, сравнивать стоимость дачи и ее обслуживание со стоимостью опции «мы каждые выходные выезжаем куда-нибудь и не паримся с домом, участком и грядками». Но экономику дачного проекта мы даже не считаем. Понятно, что, если сравнивать урожай с ценой магазинных (да даже фермерских!) продуктов, баланс стопудняк не сойдется.

Тем более что самого ценного – времени – на дачу тоже уходит много: в сезон по 10–16 часов в неделю. Плюс мой пет-проект занимает промежутки между основной работой, воспитанием и кружками детей. Сложно балансировать между работой, бытом, детьми, хобби и поездками. И да, это отпускные поездки мешают моим хобби.

Но как посчитать в деньгах тот дзен, когда дети пошли и сами нарвали огурцов с грядок? Собственно, ради этого весь огород и затевался.

Советы для тех, кто подыскивает себе дачку прямо сейчас:

Дом лучше смотреть со спецом. Тот может оценить фундамент, постройку, состояние деревянных конструкций, печи, электрики (наличие либо отсутствие заземления – это электробезопасность), сантехники, придерется к каждой трещинке, укажет на вероятные косяки.

Даже если дом с проблемами, их обычно можно решить. А вот перенести участок не получится. Поэтому обращайте внимание на соседей, в том числе на дальних. По возможности поговорите с ними. Соседские войны на дачах – лютое зло.

Трехфазное электропитание лучше. Например, для того чтобы поставить бойлер или зарядку для электромобиля.

Интернет. Даже если не планируете работать удаленно, хорошо, когда связь есть (мне пришлось мудрить роутер с небольшой антенной).

Смотрите, не покосилось ли крыльцо. В этом месте, вероятно, размыло грунт. Значит, там возможны проблемы: например, канализационные течи.

«Растения помогают укорениться в новой среде»

КИРА, айтишница в эмиграции; мечтает о своей квартире с огрудком в Польше, а пока растит овощи и зелень в горшках для цветов

– У моих родителей была дача, еще у бабушки в деревне был огород, так что работа на земле для меня всегда была привычной. Но не скажу, что она мне нравилась, – просто была обязанность помогать родителям.

А вот когда несколько лет назад я переехала в Польшу, у меня появилась собственная потребность ковыряться в земле. К сожалению, сейчас у меня нет дачи, но я планирую покупку квартиры и рассматриваю вариант только с огрудком, на первом этаже. А пока у меня огород на балконе – в ящиках для цветов.

Сейчас у меня там две картошки, два ящика сладкого горошка, ящик с луком и два ящика с зеленью. Интересно, как пойдет базилик. Еще в мае планирую посадить две стручковые фасоли.

Картошка для меня своего рода наследственное увлечение. Родители обычно экспериментируют с разными сортами, ну и я посадила не просто клубни из «Бедронки», а канарскую. Летом привезла с отдыха пакет картошки, она дожила до весны, и вот я ее закопала. Все-таки я беларуска!

А в прошлом году у меня были помидоры черри и огурцы. Причем черри было столько, что летом я их вообще не покупала. Зелень в магазине тоже не беру – хватает своей. В планах попробовать вырастить лавровый лист – как балконно-комнатное растение.

Еще у меня был финик, но он не пережил эту зиму, а вот инжир пережил, и скоро он отправится жить из комнаты на балкон. Не уверена, что из него будет толк как от еды, просто мне это растение нравится и было интересно вырастить его из семечки. Я не профи, мне просто по фану.

Поляки любят цветы на балконе, но мне не очень интересно покупать готовые растения – я люблю наблюдать, как из семечки пробивается жизнь. А душистый это горошек или зеленый сладкий – какая разница. Вот такие у меня цветочки, съедобные.

Экономического или гастрономического смысла в моем огородничестве, конечно, нет, растения для меня – это релакс, возня с ними успокаивает и заземляет, дает отдых голове.

Мы обсуждали это с моей психологиней, она говорит, что земледелие – довольно частая история у эмигрантов, потому что это действительно хороший антистресс, а еще оно помогать в буквальном смысле укорениться в новой среде.

Почему я ищу квартиру с огрудком, а не частный дом? Потому что дом я просто не вытяну, за ним надо присматривать, это большая ответственность и расходы. А вот квартира с огородиком – очень удобно: ты тут же живешь и ковыряешься по мелочи, не разводя суперплантации. Но это я сейчас так считаю – посмотрим, как изменится мое мнение через десять лет.

К слову, я размышляю также о бонсае из гранатового дерева. Но, к сожалению или к счастью, на все мои идеи не хватает времени и места.

«Работы немного, а еды без пестицидов на целый сезон»

ЕВГЕНИЙ, менеджер в IT, после покупки загородного дома возвел во дворе теплицу

– У нас огород в виде теплицы плюс фруктовые деревья. Теплица обычная поликарбонатная, купил и поставил ее на следующий год после покупки загородного дома. В 40 тянет к земле.

В детстве я помогал поливать томаты и перцы в родительской теплице – может, поэтому решил воссоздать этот опыт, а заодно показать детям, как что растет. Наверное, дети и были максимальным драйвером: хотелось повторить для них свое дачное детство, когда утром просыпаешься и бежишь искать на грядке спелую сочную клубнику.

Поэтому в разные годы выращивали всего понемногу: клубнику, голубику, поречку, смородину, крыжовник, ежевику, малину и даже, сугубо в образовательных целях, несколько кустиков картошки, лук, морковь и сахарную кукурузу.

Сейчас из всего этого разнообразия остались только кусты с ягодами, за которыми не нужно особо смотреть, и теплица.

Теплица автоматизированная, размерами 3×6 метра. Люди, которые ее продавали (около 1000 рублей шесть лет назад), сами ее и смонтировали.

Дополнительно пришлось покупать трубки для автополива, электронный таймер полива, датчик температуры, термоприводы форточек, вентилятор (сначала было много форточек, но с вентилятором и всего двумя форточками весны меньше теплопотерь и эффективнее охлаждение), керамический ИК-нагреватель, плодородный грунт, металлические высокие грядки, сетку для огурцов, сетку от кротов под грядки, проводку, розетки. Думаю, в итоге расходы перевалили за $1,5–2 тыс., но для летнего хобби это немного, тем более что они были разовыми.

Электричества я трачу все меньше, потому что уже не рвусь, как в первые годы, получить очень ранний урожай. Обогнать погоду на две недели обойдется в несколько сотен долларов. Поэтому сейчас электричество расходую только в самые жаркие дни (для вентилятора) и при заморозках (как экстренный обогрев). За сезон уходит не более 100$.

Я работаю удаленно, поэтому могу уделять время растениям. Но даже если бы и нет – много внимания теплица не требует, она полностью автоматизирована: автополив, автопроветривание, отопление для раннего урожая.

Конечно, в теплицу вложено больше, чем стоят томаты, но сорта, которые я выращиваю, просто так на Комаровке не купишь. Это огромные сладкие биф-томаты, созревшие прямо на ветке, разные черри – разноцветные и сладкие, как конфеты, суперсовременные гибриды, выведенные совсем недавно. Все это сорта «строго противоположны» магазинным безвкусным типа LSL (Long Shelf Life). Урожай томатов длится с июля по, наверное, ноябрь.

Благодаря автоматизации работы немного, а еды – своей, вкусной, органической, без пестицидов – на целый сезон. Так почему нет?

В планах заменить поликарбонатную теплицу большой английской, чтобы выращивать и другие интересные культуры, например инжир и хурму. И вообще чтобы побольше места было. А то сейчас все зарастает так, что в конце лета через заросли сложно пробраться.

