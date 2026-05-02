Лукашенко остался без денег 2.05.2026, 15:36

Российские проблемы становятся белорусскими.

Российская экономика впервые за последние годы показала снижение по итогам квартала. Российский Минфин за три месяца перевыполнил план по бюджетному дефициту. Российские порты и НПЗ горят, нивелируя последствия роста цен на нефть. Российские проблемы становятся белорусскими проблемами с лагом в три-четыре месяца. Так что, глядя на то, что происходит с Россией, белорусские власти видят ближайшее будущее белорусской экономики. И оно им явно не нравится.

О том, как Лукашенко переходит к Новой экономичной политике — в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Надо подешевле

В пятницу, 24 апреля Александр Лукашенко отправился в большое турне по Гомельской области. За четыре дня он посетил Мозырский, Петриковский и Наровлянский районы. Казалось бы, обычная поездка, обычный набор аттракций. Преуспевающее хозяйство, не очень преуспевающее хозяйство, коровник, больница. Ничего особенного. Не о чем, вроде, и говорить. Но если посмотреть внимательнее, то одно отличие бросается в глаза. В этой поездке появился характерный рефрен: Денег нет. Надо экономить.

«Дорого. Надо стараться дешевле. Нужно придумать схему, чтобы зубами грызли цену», — сказал Лукашенко во время посещения молочно-товарного комплекса Будки в Наровлянском район в понедельник 27 апреля.

При том, что комплекс ему понравился. Выдающийся оказался комплекс, причем построенный хозяйством за свои собственные деньги. У Лукашенко денег не просили. То есть имели право строить, что хотят. Но Лукашенко сказал, что если у кого-то завелись лишние деньги, то эти деньги можно было бы потратить на что-то более полезное.

«Могли бы сэкономить деньги для других проектов», — пожаловался Лукашенко.

Для каких конкретно проектов могли бы сэкономить, Лукашенко не уточнил. Потому что кажется, что экономить он собирается буквально на всем. До последнего времени программа «Один район — один проект» была предметом особой гордости для белорусских властей. Чиновники не упускали случая похвастаться.

Для районов это тоже была возможность построить что-то нужное за государственные деньги. Правда, нужное не всегда. Иногда строили просто чтобы построить.

«Все думали, будут шальные деньги», — сказал Лукашенко во время посещения Мозырского района 24 апреля.

А какие были деньги...

И думали же не зря. Деньги же действительно были, можно сказать, шальные. Вот общая стоимость этих инвестиционных заявок составляет 9 миллиардов рублей. По состоянию на конец прошлого года из 220 запланированных проектов были завершено 98 в 88 районах.

Но, кто не успел — тот опоздал. Потому что государственные приоритеты внезапно изменились.

«Разумно надо подойти. Может, в каком-то районе не надо нам этот проект. Не везде есть для этого свободные трудовые ресурсы. А создание соответствующей инфраструктуры для их привлечения потребует еще дополнительных вложений», — сказал Лукашенко.

То есть Лукашенко внезапно прозрел. Потому что еще недавно такие мелочи, как трудовые ресурсы и «соответствующая инфраструктура», никого не волновали. Я буквально в прошлой программе рассказывал как у нас строили массово агрогородки там, где не только инфраструктуры, там где работы людям не было. Сотни домов стоят пустые, потому что просто люди туда не поехали. И вдруг мы слышим рассуждения о том, что, оказывается, не все государственные программы одинаково полезны.

Хотя буквально в начале февраля тот же самый Лукашенко говорил, как нам надо построить по всей стране профилакториев для телят. Пятьсот штук до октября за десятки миллионов рублей.

Но прошло два месяца, и оказывается, что торопиться не надо. Что дворцы, которые Лукашенко обещал телятам, мы себе позволить не можем.

«Не надо строить с излишествами. Зачем строить в два раза дороже?», — сказал Лукашенко, когда осматривал новый профилакторий в «Агро-Лясковичи».

Профилакторий построили по-богатому. Из металлоконструкций за 810 тысяч рублей. Лукашенко вместо металлоконструкций посоветовал использовать лес, который гниет на опушках.

«Сделайте телятник, он простоит на 20% меньше по срокам, чем этот — построим новый. Может, разбогатеем».

НЭП 2.0

Но пока перспектива разбогатеть, кажется, не просматривается. И если приходится экономить даже на телятах, то экономить на беларусах сам Бог велел. Во время посещения того же Петриковского района Лукашенко тоже высказал недовольство, что лечение белорусов ему слишком дорого обходится.

«Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Я не за то, чтобы позакрывать ФАПы, больницы участковые. Но надо посмотреть там, где надо», — сказал он.

Так что когда Лукашенко в начале февраля приказал отключить белорусам свет, это была просто первая ласточка НЭПа. Новой экономичной политики. Не путать с новой экономической политикой. Потому что аббревиатура такая же, но смысл совсем другой.

