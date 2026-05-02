2 мая 2026, суббота, 14:52
Киев сможет заключить с Японией соглашение о передаче оборонных технологий

  • 2.05.2026, 14:26
Киев сможет заключить с Японией соглашение о передаче оборонных технологий

Посол Украины в Токио готовится к предметным переговорам.

Смягчение правил экспорта вооружений в Японии открыло новые перспективы для военного сотрудничества с Украиной. В Киеве считают, что это может стать важным шагом к возможным поставкам японской техники и технологий для противостояния российской агрессии, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Посол Украины в Токио заявил, что изменения в политике Японии позволяют начать предметные обсуждения. Несмотря на то что действующие ограничения по-прежнему запрещают экспорт оружия в зоны конфликтов, в них предусмотрены исключения, связанные с национальной безопасностью Японии. Именно на эту возможность рассчитывает украинская сторона.

Токио все чаще рассматривает ситуацию в Украине через призму собственной безопасности, учитывая рост военной активности Китая. Японские власти ранее заявляли, что события в Восточной Европе могут иметь прямые последствия для Азии.

Однако официальных заявлений о готовности поставлять оружие Украине пока не звучало. Для этого Киеву необходимо заключить с Японией соглашение о передаче оборонных технологий — подобные договоры у Токио уже есть с рядом стран.

В ближайшей перспективе Украина надеется на финансовую поддержку со стороны Японии в развитии собственной системы противовоздушной обороны. Это позволило бы снизить зависимость от американских комплексов Patriot, дефицит которых становится все более ощутимым.

Также обсуждается возможное участие Японии в программах НАТО по финансированию закупок вооружений для Украины. Такие механизмы уже привлекли несколько стран за пределами альянса.

Помимо этого, японские компании могут сыграть важную роль в поставках электроники и компонентов для производства беспилотников, которые активно используются на фронте.

Украинская сторона подчеркивает, что речь идет не только о получении помощи, но и о взаимовыгодном сотрудничестве. Сочетание японских технологий и украинского боевого опыта может привести к созданию новых эффективных оборонных решений.

КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко
Туапсе — второй Белгород
Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Дедушка совсем ку-ку
Дедушка совсем ку-ку Сергей Алексашенко