Киев сможет заключить с Японией соглашение о передаче оборонных технологий
- 2.05.2026, 14:26
Посол Украины в Токио готовится к предметным переговорам.
Смягчение правил экспорта вооружений в Японии открыло новые перспективы для военного сотрудничества с Украиной. В Киеве считают, что это может стать важным шагом к возможным поставкам японской техники и технологий для противостояния российской агрессии, пишет агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Посол Украины в Токио заявил, что изменения в политике Японии позволяют начать предметные обсуждения. Несмотря на то что действующие ограничения по-прежнему запрещают экспорт оружия в зоны конфликтов, в них предусмотрены исключения, связанные с национальной безопасностью Японии. Именно на эту возможность рассчитывает украинская сторона.
Токио все чаще рассматривает ситуацию в Украине через призму собственной безопасности, учитывая рост военной активности Китая. Японские власти ранее заявляли, что события в Восточной Европе могут иметь прямые последствия для Азии.
Однако официальных заявлений о готовности поставлять оружие Украине пока не звучало. Для этого Киеву необходимо заключить с Японией соглашение о передаче оборонных технологий — подобные договоры у Токио уже есть с рядом стран.
В ближайшей перспективе Украина надеется на финансовую поддержку со стороны Японии в развитии собственной системы противовоздушной обороны. Это позволило бы снизить зависимость от американских комплексов Patriot, дефицит которых становится все более ощутимым.
Также обсуждается возможное участие Японии в программах НАТО по финансированию закупок вооружений для Украины. Такие механизмы уже привлекли несколько стран за пределами альянса.
Помимо этого, японские компании могут сыграть важную роль в поставках электроники и компонентов для производства беспилотников, которые активно используются на фронте.
Украинская сторона подчеркивает, что речь идет не только о получении помощи, но и о взаимовыгодном сотрудничестве. Сочетание японских технологий и украинского боевого опыта может привести к созданию новых эффективных оборонных решений.