«Планирую расслабиться в Орше, потому что у мужа там есть свое жилье» 5 2.05.2026, 13:56

1,412

Коренная минчанка рассказала, почему переезжает из столицы.

Беларуска с ником dartarocchi на днях поделилась на своей странице в инстаграме, почему вместе с мужем решила переехать из Минска в Оршу. Главная причина – рост цен на жилье и возможность жить в собственной квартире. CityDog.io рассказывает подробности.

В чем причина переезда из Минска в Оршу?

Девушка, которая называет себя коренной минчанкой в третьем поколении, заявила, что переезд связан прежде всего с финансовыми причинами. По ее словам, собственного жилья в Минске у нее нет, а цены на квартиры стали «неподъемными».

«Я всю жизнь прожила в Минске, я родилась в Минске, моя мама родилась в Минске, моя бабушка тоже живет в Минске, но я буду переезжать жить в Оршу, потому что цены на жилье сейчас неподъемные и никакого наследства мне не досталось», – рассказала девушка в видео.

Она отмечает, что еще около полугода назад они с мужем рассматривали покупку двухкомнатной квартиры в Минске, но сейчас такой вариант им уже недоступен. По ее мнению, на рост цен повлиял в том числе приток россиян, и за последние месяцы жилье заметно подорожало.

Сейчас пара арендует квартиру за 500 долларов в месяц (около 1411 руб.). Как говорит девушка, это стандартная цена для двухкомнатного жилья в Минске.

«Можно что-то найти дешевле, но это будет либо однокомнатная квартира, либо это будет двушечка где-то на Партизанском, в Серебрянке», – пояснила она.

В Орше у ее мужа есть собственная квартира, благодаря чему они смогут отказаться от аренды и больше экономить. К тому же пара работает удаленно и не привязана к конкретному месту.

«У меня сейчас муж работает и на физической работе, и удаленно, потому что нужно платить за жилье, нужно копить деньги на переезд. В общем, он сейчас не спит ночами, старается, работает для нас. А в Орше он сможет спокойно развиваться. И в принципе я планирую расслабиться в Орше, потому что там есть свое жилье.

Я посмотрела, там есть все. Единственное, что там нет хороших магазинов в плане какого-то «Простора», Green. Вот это единственный минус, который я нашла. В остальном – такси копеечное, жизнь дешевле намного, можно откладывать деньги, решить свои вопросы со здоровьем в том числе и кайфовать», – подытожила минчанка.

Что белорусы думают про переезд из Минска в Оршу?

В комментариях под видео минчанки пользователи делились своим опытом переезда из столицы в другие города. Некоторые поддержали авторку видео, а кто-то предупредил о возможных негативных последствиях.

«Я родом из Орши с мужем, но мы сделали все, чтобы обратно из Минска туда не возвращаться», – поделилась _svirskaya_kristina_.

«У меня есть несколько примеров таких переездов из Минска в регионы. Именно с таким же обоснованием. Первое время ребята говорили “все круто, все класс", а потом наступает жуткая тоска. Минск есть Минск», – рассказала vlasenkovaolga27.

«У меня такая же ситуация, как у вас. Я тоже минчанка, снимать квартиру за огромные деньги, не имея возможности даже что-то поменять в квартире или завести животное, не вижу смысла. Практически никуда с мужем не ходим, потому что нет возможности нормально отдыхать из-за нехватки денег. В итоге работа – дом, дом – работа. Тоже планируем уезжать в город возле Орши, а до Минска рукой подать, учитывая, что есть машина, поэтому не вижу смысла находиться здесь и платить за чужую квартиру, не имея своей», – поделилась slaayyqueen.

«Добрый вечер. У меня такая же ситуация. Мы с мужем из Орши. В свое время поехали в Минск. Прожили на съемных квартирах 5 лет. На свою в Минске, к сожалению, не смогли насобирать. Цены на жилье неподъемные! В Орше своя квартира, и тоже переехали обратно в 2023 году. И знаете, ни разу не пожалели! В Орше тихая размеренная жизнь. Не надо гнаться постоянно, как это было в Минске! Приезжаем в Минск чисто потусить с друзьями! Так что удачи!» – пожалела irina.bezliudova.

«Переехала из Орши в Минск. Временно, так как в Минске живу в общежитии, а в Орше есть свое жилье. Вопросов много к Орше. Один из них – медобслуживание, второй – транспорт, третий – отдых. И да, в Орше можно жить, если работать на удаленке, но молодым там скучно», – рассказала nataliaivanova2349.

