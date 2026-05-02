В Польше отмечают День флага

В Польше отмечают День флага1
- 2.05.2026, 13:45
Геральдически цвета флага восходят к общей истории Королевства Польского и ВКЛ.
В Польше сегодня отмечается День флага — государственный праздник, установленный Сеймом в 2004 году с целью популяризации знаний о польской идентичности и национальных символах, сообщает «Польское Радио».
Выбор даты не был случайным и имеет историческое обоснование: именно 2 мая 1945 года польские солдаты 1-й дивизии имени Костюшко водрузили бело-красный флаг на Колонне Победы в Берлине. Захватывая столицу нацистской Германии, они способствовали завершению боевых действий в Европе.
Еще одной причиной, по которой День флага отмечается 2 мая, является то, что в коммунистической Польше именно в этот день, после 1 мая Праздника труда, граждане были обязаны снимать национальные флаги, чтобы они не оставались вывешенными во время — не признаваемого властями — праздника Конституции 3 мая.
Польский флаг, состоящий из двух равных горизонтальных полос — белой и красной — официально был признан национальным символом в 1919 году, через год после обретения Польшей независимости после лет разделов.
Сами цвета — белый и красный — и ранее считались национальными. Они являются одними из немногих в мире, имеющих геральдическое происхождение: происходят от цветов герба Королевства Польского и герба Великого княжества Литовского. Белый цвет происходит от белого орла — символа Польши, и белого Погони — всадника на скачущей лошади, являющегося символом Литвы. Оба эти герба изображены на красном фоне щитов. На флаге белый цвет расположен сверху, поскольку в польской геральдике более важным считается цвет герба, а не фона.
За пределами Польши официальным символом страны является флаг с польским орлом на белой полосе. Он используется исключительно в целях дипломатического представительства Республики Польша.