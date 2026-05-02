Иран вводит новые правила прохода судов через Ормузский пролив 2.05.2026, 13:36

Они также коснутся акватории иранского побережья Аравийского моря.

Иран планирует ввести «новые правила» прохода судов через Ормузский пролив, которые также коснутся акватории иранского побережья Аравийского моря.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), пишет иранское государственное медиа Press TV.

КСИР хочет усилить контроль над главными морскими путями в Персидском заливе и Ормузском проливе. С этой целью иранцы намерены контролировать примерно 2000 км побережья своей страны.

КСИР утверждает, что эти меры приведут к «безопасности и процветанию» всего региона Персидского залива.

Заявление КСИР прозвучало на следующий день после того, как новый верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что иранцы никогда не откажутся от своей ядерной программы и от контроля над Ормузским проливом.

По его словам, контроль Ирана над Ормузским проливом сделает регион безопаснее, а новые правила судоходства через него «принесут всем странам пользу». Он также заявил, что единственное место для американцев в Персидском заливе - «на его дне».

13 апреля президент США Дональд Трамп приказал американскому военному флоту начать морскую блокаду иранских морских портов.

Он рассчитывает, что Тегеран, потеряв свою морскую торговлю, которая составляет 90% всей иранской торговли, пойдет на уступки во время переговоров и откажется от ядерной программы.

Сейчас Ормузский пролив, через который страны Персидского залива поставляли 20% нефти на мировой рынок, блокирован двойным кольцом – Ирана и США.

Патрулирование в районе Ормузского пролива в международных водах осуществляют более 17 военных американских кораблей. Они уже задержали или заставили поменять курс 45 коммерческих судов, которые заходили в иранские порты или шли в них. Пентагон оценивает убытки Ирана от морской блокады в 4,8 млрд долларов.

