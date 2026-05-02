Звезда «Барселоны» Левандовский нашел новый клуб 2.05.2026, 13:18

Роберт Левандовский

Знаменитый польский футболист не договорился с испанским грандом о зарплате.

Звездный нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовский может покинуть клуб в летнее трансферное окно 2026 года.

У поляка уже есть несколько вариантов продолжения карьеры. Как сообщает Tuttosport, каталонцы предложили форварду продлить контракт на один сезон с сокращением зарплаты на 50%, однако форвард не пошел на такие условия.

По данным издания, агент футболиста уже ведет переговоры с итальянскими грандами, в частности с «Ювентусом». Стороны предварительно согласовали однолетнее соглашение с окладом около 6 млн евро в год без учета бонусов.

При этом, по условиям договоренностей, переход в туринский гранд возможен только в случае выхода клуба в Лигу чемпионов. Параллельно интерес к Левандовскому проявлял и «Милан», но в итоге сосредоточился на других вариантах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com