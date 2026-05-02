Politico: Трамп официально завершил войну против Ирана, но есть нюанс 6 2.05.2026, 14:55

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором он официально заявил о завершении войны против Ирана. Однако, как говорится в материале Politico, решение Трампа необходимо, чтобы прекратить споры о необходимости одобрения Конгрессом продолжения боевых действий.

Сообщается, что Белый дом изложил свою позицию в письме Конгрессу на фоне того, что конфликт на Ближнем Востоке достиг 60-дневного срока, по истечении которого военные операции должны быть прекращены без соответствующего разрешения законодателей. Дональд Трамп заявил, что режим перемирия с Ираном фактически приостанавливает отсчет этого срока.

Согласно закону о военных полномочиях 1973 года, американские войска должны покинуть зону конфликта через 60 дней после уведомления Конгресса, если не будет принято решение о продлении операции. В то же время Белый дом может обратиться с просьбой продлить ее еще на 30 дней для завершения боевых действий.

Как отмечает издание Politico, это письмо направлено на то, чтобы избежать обострения дискуссий в Конгрессе, где Трамп может потерять поддержку части республиканцев из-за отсутствия четкой стратегии выхода из конфликта, который длится уже второй месяц. В то же время такая аргументация вызывает критику со стороны демократов и части республиканцев, которые считают, что кампанию следует завершить.

«С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было обмена огнем. Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекратились», — написал президент США, уточнив, что он продлил прекращение боевых действий «на неопределенный срок».

Отправка этого письма в Конгресс также произошла на фоне затяжных переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов. Перед тем, как в пятницу выехать из Белого дома во Флориду, президент сообщил журналистам, что он предоставил Ирану «окончательное предложение», но выразил пессимизм относительно возможности достичь соглашения с «разъединенным» правительством страны.

«Они добились значительного прогресса, но я не уверен, что они когда-либо достигнут цели. Я бы сказал, что я не доволен. … Они хотят заключить соглашение, но я не доволен», — отметил Трамп.

Однако 30 апреля в среде республиканцев, которые ранее почти единодушно поддерживали Трампа, появились признаки раскола. Так, сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз стала первой представительницей партии, изменившей позицию с начала войны, заявив, что не поддержит ее продолжение после истечения установленного законом срока.

«Этот срок — это не рекомендация, а требование», — заявила Коллинз в заявлении, объясняя свое голосование.

Неудачное голосование продемонстрировало, что поддержка войны среди республиканцев может постепенно ослабевать, учитывая также общественные настроения, где все больше людей выступают за ее завершение.

Трамп, в свою очередь, раскритиковал законодателей, настаивающих на официальном разрешении на ведение войны. В то же время сторонники ограничения его полномочий в соответствии с законом 1973 года считают, что президент неверно трактует его положения. Они подчеркивают, что, несмотря на перемирие, американские силы по-прежнему участвуют в блокаде, направленной на давление на Иран, в частности в контексте попыток возобновить судоходство через Ормузский пролив, а также учитывая значительное количество военных США, остающихся на Ближнем Востоке.

Кроме того, Трамп заявил, что предыдущие президенты также не соблюдали требование о 60-дневном ограничении.

«Многие президенты, как вы знаете, превышали этот срок. Все остальные президенты считали это абсолютно неконституционным», — сказал он.

В Пентагоне заявили, что Вооруженные силы США готовы возобновить удары по Ирану, если мирные переговоры потерпят неудачу.

В то же время сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн раскритиковал идею возможного объявления о завершении войны без вывода войск из региона, назвав такой подход неправильным. Он также подчеркнул, что республиканцы вместе с демократами должны объединиться, чтобы привлечь администрацию к ответственности за подобные действия.

«Я надеюсь, что они услышат от своих избирателей достаточно о непопулярности этой войны и о том, что она не оправдывает отправку наших сыновей и дочерей рисковать своей жизнью, чтобы они начали голосовать в соответствии с конституционной присягой, которую они принесли», — сказал он.

