2 мая 2026, суббота, 16:05
  2.05.2026, 15:24
На Комаровке появились огромные арбузы из неожиданной страны

Какие цены на главном столичном рынке в первые дни мая.

На Комаровке в начале мая появились большие иранские арбузы и молодой азербайджанский картофель. О ценах рассказывает агентство «Минск-Новости».

— Большая поставка молодого картофеля из Азербайджана появилась на многих прилавках меньше недели назад, — рассказала продавец Елена. — Сейчас это самый востребованный продукт из представленных овощей на моем столе.

Такой картофель продают за 6,9 рубля, старый мелкий можно найти за 0,99, а более крупный — от 1,5. Морковь на Комаровке — от 1 до 4 рублей, в зависимости от сорта и свежести. Лук — 3 рубля, свекла — от 2,5. Рядом на прилавках виднеется чеснок по 15,5 за килограмм.

Яркая молодая капуста не может не радовать глаз. На прилавках она — от 2 до 3,5 рубля. Брокколи — 12,90, цветная капуста — от 4,9, а пекинская — от 2. Цены на зелень приятно опустились: укроп и петрушка — от 1,2, зеленый лук — 1,5.

Свежие помидоры размером с ладонь приехали из Туркменистана и радуют глаз ценой в 5,9 рублей за кило.

— Некоторые опасаются брать слишком большие — боятся вредных добавок. Но мы возим только чистые, натуральные продукты. Моя единственная рекомендация — мыть помидоры тщательнее, — пояснила продавец Надежда.

Огурцы на Комаровке можно найти от 2 до 6,90 рублей за кило — на еду или будущие закатки. Сладкие и мясистые томаты продают за 9,9 и 11,9 соответственно. Желтые и красные перцы из Ирана — от 7,9. Редис только с огорода — от 3 рублей за пучок и 3,9 за килограмм. Авокадо — 2 рубля за штуку.

В выходные между рядами не протолкнуться. Сложно рассматривать прилавки по обе стороны — кругом выстраиваются очереди.

Яблоки разных сортов на рынке — от 4,9 до 12,5 рубля. Груши, апельсины и киви — от 4,9. На прилавках можно найти даже мандарины (от 3,9 до 6,9) и бразильские манго по 3,9 рубля за штуку. Виноград без косточек продают от 7,90 до 16,9. Импортная голубика — от 75 рублей, клубника — от 12,9.

— Конечно, к выходным довезли часть продукции: и фрукты, и овощи — всего понемногу. Везут из разных стран: Россия, Турция, Иран, ЮАР, Аргентина. Покупатели не подводят, все берут по чуть-чуть, — рассказала продавец Ольга.

На Комаровке покупателей балуют арбузами с колесо. Зеленые гиганты здесь — от 8 рублей за килограмм. Рядом, едва заметные в тени арбузов, красуются сладкие дыни по 12,9.

— Арбузы свежие, только с грядок Ирана, — рассказал продавец Рамиль. — На прилавке появились около месяца назад. Ранее мы уже успели распродать арбузы из Казахстана и Азербайджана — все они довольно внушительных размеров, но главное — сладкие как мед!

