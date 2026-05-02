Трамп одобрил продажу оружия на $8,6 млрд странам Ближнего Востока

Трамп одобрил продажу оружия на $8,6 млрд странам Ближнего Востока1
- 2.05.2026, 11:45
Госсекретарь Марко Рубио признал ситуацию чрезвычайной.
Администрация президента США Дональда Трампа, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе, одобрила масштабную продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам в регионе Ближнего Востока – Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам, пишет Reuters.
Заявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана, а также через несколько недель после неустойчивого перемирия.
В ведомстве пояснили, что госсекретарь Марко Рубио признал ситуацию чрезвычайной, что позволило отменить обязательное согласование соглашений с Конгрессом.
Что именно продадут
Крупнейшие контракты предусматривают:
для Катара – услуги по обслуживанию систем ПВО Patriot на $4,01 млрд и высокоточные системы APKWS на $992,4 млн;
для Кувейта – интегрированную систему боевого управления на $2,5 млрд;
для Израиля – высокоточные системы поражения на $992,4 млн;
для ОАЭ – системы APKWS на сумму 147,6 млн долларов.
Главными подрядчиками выступают ведущие оборонные компании:
BAE Systems – поставка APKWS;
RTX и Lockheed Martin – системы Patriot и системы управления;
Northrop Grumman – участие в кувейтском контракте.
Критика и риски
Вашингтон годами критикуют за военное сотрудничество со странами Персидского залива из-за ситуации с правами человека. Правозащитники говорят об ограничении свобод, давлении на журналистов и дискриминации меньшинств. Сами же правительства этих государств такие обвинения отрицают.
Поддержка США Израилю также находится под пристальным вниманием международных экспертов из-за войны в Газе и гуманитарного кризиса.
Проблемы с запасами
Параллельно, по данным Financial Times, США предупредили европейских союзников – в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию – о возможных задержках в поставках вооружений.
Причина – истощение запасов из-за активного использования ресурсов в конфликте с Ираном. В Вашингтоне подчеркивают: это не политическое решение, а следствие реального состояния военных резервов.