2 мая 2026, суббота, 13:09
Трамп одобрил продажу оружия на $8,6 млрд странам Ближнего Востока

1
  2.05.2026, 11:45
  • 1,036
Фото: REUTERS

Госсекретарь Марко Рубио признал ситуацию чрезвычайной.

Администрация президента США Дональда Трампа, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе, одобрила масштабную продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам в регионе Ближнего Востока – Израилю, Катару, Кувейту и Объединенным Арабским Эмиратам, пишет Reuters.

Заявление Государственного департамента США появилось на фоне девяти недель с начала войны США и Израиля против Ирана, а также через несколько недель после неустойчивого перемирия.

В ведомстве пояснили, что госсекретарь Марко Рубио признал ситуацию чрезвычайной, что позволило отменить обязательное согласование соглашений с Конгрессом.

Что именно продадут

Крупнейшие контракты предусматривают:

для Катара – услуги по обслуживанию систем ПВО Patriot на $4,01 млрд и высокоточные системы APKWS на $992,4 млн;

для Кувейта – интегрированную систему боевого управления на $2,5 млрд;

для Израиля – высокоточные системы поражения на $992,4 млн;

для ОАЭ – системы APKWS на сумму 147,6 млн долларов.

Главными подрядчиками выступают ведущие оборонные компании:

BAE Systems – поставка APKWS;

RTX и Lockheed Martin – системы Patriot и системы управления;

Northrop Grumman – участие в кувейтском контракте.

Критика и риски

Вашингтон годами критикуют за военное сотрудничество со странами Персидского залива из-за ситуации с правами человека. Правозащитники говорят об ограничении свобод, давлении на журналистов и дискриминации меньшинств. Сами же правительства этих государств такие обвинения отрицают.

Поддержка США Израилю также находится под пристальным вниманием международных экспертов из-за войны в Газе и гуманитарного кризиса.

Проблемы с запасами

Параллельно, по данным Financial Times, США предупредили европейских союзников – в частности Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию – о возможных задержках в поставках вооружений.

Причина – истощение запасов из-за активного использования ресурсов в конфликте с Ираном. В Вашингтоне подчеркивают: это не политическое решение, а следствие реального состояния военных резервов.

КГБ против бормашины
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Туапсе — второй Белгород
Дедушка совсем ку-ку
