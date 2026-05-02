В Борисове возникли перебои с водой 2.05.2026, 11:18

Власти попытались «затушевать» проблему.

В Борисове 30 апреля заявили про «незначительное повреждение водопроводной трубы». С тех пор продолжались проблемы с водоснабжением. Аварию устранили 2 мая. До этого в городе курсировала цистерна с водой, пишет «Зеркало».

«В результате проведения работ по прокладке коммуникаций было обнаружено незначительное повреждение водопроводной трубы. На данный момент ведутся работы по устранению аварийной ситуации. Во время работ ожидаемо незначительное понижение давления в системе. Все элементы запасных частей подготовлены», — рассказывал 30 апреля заместитель председателя Борисовского райисполкома Сергей Бабуро.

На следующий день районное госиздание сообщило, что «службы приняли все необходимые меры, проблема устранена». Водоснабжение запустили, но были возможны временные перебои с горячим водоснабжением. Однако некоторые местные жители в комментариях отмечали, что вода так и не появилась.

Фото: «Адзінства»

После этого районка проинформировала про перебои с водоснабжением «в связи с повышением потребления воды» 1 мая. Одновременно был организован подвоз воды. В комментариях откликнулись десятки жителей, оставшихся без водоснабжения.

К вечеру стало известно, что ситуация стабилизируется и давление в трубах растет. Про восстановление водоснабжение в Борисове сообщили 2 мая.

«Ситуация была под полным контролем. Спасибо борисовчанам за понимание!» — сказал Бабуро.

Фото: «Адзінства»

Специалисты «Борисовводоканала» продолжают мониторинг качества воды в сети. Жителей призывают в случае ухудшения цвета, запаха или прозрачности оперативно сообщать об этом в диспетчерскую службу предприятия. В комментариях некоторые пишут, что местами нет горячей, а из крана идет рыжая вода.

Напомним, проблема с водой наблюдалась и в Рогачеве на Гомельщине. Там 29 апреля у водопроводной воды появился запах ацетона. Директор филиала «Жлобинводоканал» КПУП «Гомельводоканал» Валерий Веремейчик в комментарии упоминал, что проблема появилась «в связи с проведением регламентных работ по покраске конструктивных элементов на водозаборе города Рогачева, не контактирующих с водой».

Вечером 1 мая местные власти сообщили, что вода соответствует нормативам и пригодна к употреблению.

