Сын одного из лидеров стачкома «Беларуськалия» находится в коме в Чехии 2.05.2026, 10:54

После отказа в политическом убежище и угрозы депортации.

23-летний белорус Яков с середины апреля находится в коме в одной из больниц Чехии после попытки суицида, сообщает «Радыё Свабода». Его отец — Дмитрий Куделевич, один из бывших лидеров стачкома «Беларуськалия», сейчас он живет в Польше.

Сначала он не озвучивал то, что случилось с сыном, но потом решил сделать эту трагедию публичной. По словам отца, помимо личных проблем (расставание с девушкой), на молодого человека повлияли отказ чешского Министерства внутренних дел в международной защите и страх депортации в Беларусь.

Яков был вынужден покинуть страну в 17 лет после протестов 2020 года. Три года он учился в университете в Остраве по специальности «биотехнологии», затем понял, что эта специальность не для него, и бросил учебу. После этого были различные работы и попытки продолжить образование в Праге. Столкнувшись с проблемами легализации, Яков подал заявление на международную защиту, поскольку и он, и отец участвовали в протестах в Беларуси и вынужденно уехали. Министерство внутренних дел Чехии ему отказало.

По словам Дмитрия, в начале апреля сын перестал выходить на связь. Он начал его разыскивать через знакомых. Якова нашли без сознания на полу в его комнате в приемном центре для мигрантов, которые ходатайствуют о международной защите. По словам врачей, он принял ряд медицинских препаратов и провел без сознания около суток. Молодого человека срочно доставили в больницу. Сейчас он по-прежнему в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Куделевич с сыном в больнице

Отец опасается, что из-за неопределенного правового статуса сына может закончиться его страховка, и семье придется оплачивать лечение самостоятельно.

«Радые Свабода» связалось с адвокатом, который оказывает семье юридическую помощь. Адвокат подает иск, чтобы оспорить решение Министерства внутренних дел Чехии об отказе предоставить международную защиту. Адвокат, попросивший не называть его имя, поделился своим видением ситуации:

«Возвращение в Беларусь было для Якова страшнее, чем смерть. Давление со стороны властей Беларуси было связано с желанием воздействовать на его отца, который бежал из Беларуси из-за политического преследования».

Что касается возможной депортации, то, по словам адвоката, она невозможна, пока Яков находится в коме.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com