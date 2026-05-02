Сын одного из лидеров стачкома «Беларуськалия» находится в коме в Чехии
- 2.05.2026, 10:54
После отказа в политическом убежище и угрозы депортации.
23-летний белорус Яков с середины апреля находится в коме в одной из больниц Чехии после попытки суицида, сообщает «Радыё Свабода». Его отец — Дмитрий Куделевич, один из бывших лидеров стачкома «Беларуськалия», сейчас он живет в Польше.
Сначала он не озвучивал то, что случилось с сыном, но потом решил сделать эту трагедию публичной. По словам отца, помимо личных проблем (расставание с девушкой), на молодого человека повлияли отказ чешского Министерства внутренних дел в международной защите и страх депортации в Беларусь.
Яков был вынужден покинуть страну в 17 лет после протестов 2020 года. Три года он учился в университете в Остраве по специальности «биотехнологии», затем понял, что эта специальность не для него, и бросил учебу. После этого были различные работы и попытки продолжить образование в Праге. Столкнувшись с проблемами легализации, Яков подал заявление на международную защиту, поскольку и он, и отец участвовали в протестах в Беларуси и вынужденно уехали. Министерство внутренних дел Чехии ему отказало.
По словам Дмитрия, в начале апреля сын перестал выходить на связь. Он начал его разыскивать через знакомых. Якова нашли без сознания на полу в его комнате в приемном центре для мигрантов, которые ходатайствуют о международной защите. По словам врачей, он принял ряд медицинских препаратов и провел без сознания около суток. Молодого человека срочно доставили в больницу. Сейчас он по-прежнему в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отец опасается, что из-за неопределенного правового статуса сына может закончиться его страховка, и семье придется оплачивать лечение самостоятельно.
«Радые Свабода» связалось с адвокатом, который оказывает семье юридическую помощь. Адвокат подает иск, чтобы оспорить решение Министерства внутренних дел Чехии об отказе предоставить международную защиту. Адвокат, попросивший не называть его имя, поделился своим видением ситуации:
«Возвращение в Беларусь было для Якова страшнее, чем смерть. Давление со стороны властей Беларуси было связано с желанием воздействовать на его отца, который бежал из Беларуси из-за политического преследования».
Что касается возможной депортации, то, по словам адвоката, она невозможна, пока Яков находится в коме.