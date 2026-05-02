Спецпосланники Трампа решили не ехать в Киев 3 2.05.2026, 10:18

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Из-за тупика в мирных переговорах с Россией.

Специальные посланники президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — отказались от поездки в Киев, которая планировалась на апрель, сообщает Kyiv Independent со ссылкой на осведомленные источники. Главная причина, по словам собеседников издания, — отсутствие прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной: американская сторона не видит смысла в визите, который может лишь подчеркнуть тупиковую ситуацию, а не сдвинуть диалог с мертвой точки.

«Россияне настаивают, что хотят получить весь Донбасс. Наша позиция: давайте найдем достойное решение. Поэтому пока непонятно, почему спецпосланники Трампа должны ехать сюда, чтобы снова услышать то же самое», — пояснил украинский чиновник на условиях анонимности.

Еще одной причиной отмены поездки стала война США с Ираном, из-за которой Уиткофф и Кушнер оказались полностью поглощены ближневосточным урегулированием. Кроме того, по данным собеседников издания, Уиткоффу «трудно» передвигаться на поезде, а возможности долететь до Киева самолетом сейчас нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично выражал разочарование тем, что представители Трампа многократно бывали в Москве, но никогда не приезжали в Киев. В этот раз, согласно первоначальному замыслу, Уиткофф и Кушнер должны были сперва встретиться с Зеленским, а затем отправиться в российскую столицу на переговоры с Владимиром Путиным, пишет Kyiv Independent.

Неназванный американский чиновник, в свою очередь, сообщил изданию, что визит все еще обсуждается, но пока «не подтвержден». При этом связь между Киевом и Вашингтоном не прервана и официальные лица продолжают координировать действия по другим каналам, добавил украинский источник. Он также указал, что Киев ищет «новые форматы» для взаимодействия с США.

